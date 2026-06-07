Una casa quedó destruida por un incendio en Lomas de Zamora: perdieron todo

Los Bomberos de Lomas en el lugar del incendio.

Una casa quedó completamente destruida por un incendio en Lomas de Zamora . Arduo trabajo de los Bomberos Voluntarios de Lomas en el lugar.

El siniestro ocurrió este sábado por la tarde en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Constancio Vigil y Federico Champalanne , en el barrio Villa Independencia. La propiedad empezó a prenderse fuego cerca de las 18:30.

Emergencia. Susto en Temperley por un incendio en un conocido local de comidas

Las causas del incendio no trascendieron, pero según informaron fuentes oficiales a La Unión , todo habría comenzado a raíz de un problema entre vecinos. Lo cierto es que las llamas avanzaron con mucha rapidez y se salieron de control.

Los vecinos observaron el incendio y la enorme columna de humo en el lugar y llamaron de inmediato a los Bomberos de Lomas. Una dotación y seis efectivos a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure se acercaron rápidamente al lugar.

Además, intervinieron como apoyo efectivos policiales de la jurisdicción, personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas a modo de prevención.

A pesar del rápido accionar de los bomberos, la vivienda quedó destruida. El fuego alcanzó muebles, electrodomésticos, paredes, puertas y varios objetos de la casa. Afortunadamente, no hubo personas heridas ni asistidas por el personal de salud, según pudo averiguar este medio.