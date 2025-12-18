Los números de Lanús, que cerró su año con la Copa Sudamericana en su vitrina

Rodrigo Castillo fue el goleador de Lanús en el 2025.

Lanús fue uno de los mejores equipos argentinos en el 2025.

Lanús tuvo un gran 2025 con la coronación en la Copa Sudamericana.

El 2025 de Lanús fue de menor a mayor. Con el nuevo entrenador Mauricio Pellegrino que asumió en enero, se renovaban las expectativas para un plantel que venía de quedar eliminado en semifinales de la Copa Sudamericana con Ricardo Zielinski como director técnico.

Luego de un comienzo irregular, el equipo afrontó el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana como primeros objetivos. En el plano internacional, el Granate finalizó primero en su grupo, pero en el ámbito local no logró trascender. Quedó eliminado en octavos de final del Apertura ante Boca en La Bombonera (0-0 y 2-4 en penales) y afuera en cuartos de final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors en la cancha de Racing al perder por 1 a 0.

Para la segunda parte del año, Lanús afrontó el Torneo Clausura y la segunda ronda de la Copa Sudamericana . El Granate se clasificó como primero en el Grupo G y reunió 12 puntos, mostrando un rendimiento muy equilibrado: apenas cuatro goles recibidos, nueve a favor y un invicto que marcó su regreso al protagonismo continental. Dejó atrás la fase de grupos imponiendo su estilo sobre Academia Puerto Cabello de Venezuela, Melgar de Perú y Vasco Da Gama de Brasil.

En los mano a mano, Lanús volvió a mostrar su temple para dejar en el camino primero a Central Córdoba de Santiago del Estero por los octavos de final, luego en cuartos de final a Fluminense de Brasil, equipo que llegaba desde la Copa Libertadores y al que eliminó en el Maracaná de Río de Janeiro. En las semifinales se quedó con la serie ante la Universidad de Chile y en la final llegaron los penales heroicos para ganarle a Atlético Mineiro en Paraguay.

Por su parte, en el Torneo Clausura realizó una buena primera fase pero en octavos de final quedó eliminado ante Tigre en La Fortaleza, donde cayó por 1 a 0.

Los números de Lanús a lo largo del 2025

Durante el año, el Granate disputó 51 partidos, de los cuales se impuso en 22 presentaciones (3 por Copa Argentina, 6 por Copa Sudamericana, 4 en el Apertura y 9 en el Clausura), empató en 18 ocasiones (9 en el Apertura, 3 en el Clausura y 6 por Sudamericana) y perdió en 11 encuentros (4 en el Apertura, 1 en Copa Argentina, 1 en Sudamericana y 5 en el Clausura).

Convirtió 55 goles con Rodrigo Castillo y Marcelino Moreno, con 10 goles cada uno, fueron los máximos anotadores. Eduardo Salvio los sigue con 8 y Walter Bou sumó 6. Le anotaron 33 goles, de los cuales 31 se los marcaron a Nahuel Losada y 2 a Lautaro Morales.

Los jugadores con más presencias fueron Eduardo Salvio con 50 participaciones, Sasha Marcich y Nahuel Losada con 49 y Agustín Cardozo con 48.

El Granate sufrió cuatro expulsiones (Carlos Izquierdoz, Rodrigo Castillo, Agustín Cardozo y Alexis Segovia vieron la tarjeta roja).

Nahuel Losada, clave en las definiciones por penales para Lanús

Tuvo cuatro penales a favor. Tres fueron ejecutados por Eduardo Salvio. Le convirtió a Banfield e Independiente en el Apertura y se lo atajó Meza ante Huracán por Copa Argentina. El otro lo pateó Walter Bou y anotó contra Independiente Rivadavia, en Mendoza. Además, sufrió seis penales en contra. Le convirtieron 4: Ignacio Malcorra (Central), Junior Paredes (Puerto Cabello), Ángel Di María (Central) y Charles Aranguiz (U de Chile). En tanto, hubo un desviado de Miguel Borja (River) y Losada le atajó el ejecutado por Leandro Díaz (Atlético Tucumán).

Por último, tuvo tres definiciones por penales. Cayó ante Boca en La Bombonera por el Torneo Apertura y se impuso sobre Central Córdoba de Santiago del Estero y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

Nahuel Losada contuvo 4 penales durante el 2025. En Lanús fallaron Dylan Aquino (desviado), Alexis Canelo (atajado), Walter Bou (atajado) y Lautaro Acosta (desviado).