Cómo le fue a Lanús jugando Copa Libertadores a lo largo de su historia: todas sus participaciones

Lanús volverá a participar en la Copa Libertadores de América , tras haber conseguido la Sudamericana 2025 . El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino será uno de los siete representantes de Argentina, tras el título conseguido por Estudiantes de La Plata en la final ante Racing.

El Granate como campeón de la Copa Sudamericana se suma a Platense (campeón del Torneo Apertura), Independiente Rivadavia de Mendoza (ganador de la Copa Argentina), Rosario Central (primero en la Tabla Anual), Boca Juniors (segundo en la Tabla Anual), Argentinos Juniors (tercero en la Tabla Anual jugará el repechaje fase 2) y Estudiantes de La Plata (campeón del Torneo Clausura).

La primera participación del Granate en la copa más importante del continente sudamericano fue en el año 2008. En la ronda preliminar, Lanús cayó como visitante 1 a 0 ante Olmedo de Ecuador como visitante y luego se impuso por 3 a 0 en La Fortaleza. En el grupo estuvo junto a Danubio de Uruguay, Deportivo Cuenca de Ecuador y Estudiantes de La Plata. Luego de avanzar a octavos de final fue eliminado por Atlas de México en los octavos de final. El equipo dirigido por Ramón Cabrero tuvo como máximo goleador a José Sand.

En su segunda participación en 2009 no pudo acceder a la segunda ronda. En un grupo que compartió junto a Caracas de Venezuela, Chivas de Guadalajara de México y Everton de Chile, el Granate finalizó último y no ganó ningún partido. El equipo dirigido por Luis Zubeldia no tuvo su mejor producción, aunque siguió sumando experiencia en el ámbito internacional.

En el 2010 y lejos de continuar siendo una hazaña, Lanús disputó nuevamente la Copa Libertadores de América. En esta edición, el fixture determinó que el Granate integre el Grupo 4 junto a Libertad de Paraguay, Universitario de Perú y Blooming de Bolivia. Si bien, tuvo un gran cierre de grupo, las derrotas del inicio marcaron fuerte el destino en esta copa. Quedó tercero en la zona y rápidamente eliminado, donde obtuvo dos victorias ante Blooming y dos empates ante Libertad y Universitario.

En la Copa Libertadores del 2012, Lanús volvió a la competencia tras su ausencia en 2011. Bajo la dirección técnica de Gabriel Schurrer, el Granate ganó el grupo frente a Emelec (Ecuador), Flamengo (Brasil) y Olimpia (Paraguay), pero se despidió en octavos de final contra Vasco Da Gama de Brasil que le ganó la serie por penales.

lanus-6-olimpia-0 Lanús llegó hasta octavos de final en la Libertadores del 2012.

Cuartos de final en 2014 y finalista en 2017

En el 2014, Lanús accedió a jugar la copa por la Sudamericana que obtuvo en el 2013 de la mano de Guillermo Barros Schelotto. Con esa experiencia y con las ilusiones renovadas afrontó un campeonato que arrancó bien temprano; Por la ronda preliminar, se enfrentó mano a mano con Caracas de Venezuela. Luego de sortear la primera etapa, se metió en el Grupo 3 junto a Cerro Porteño de Paraguay, Deportivo Cali de Colombia y O´Higgins de Chile. En la recordada noche de Roncagua, Agustín Marchesín se destacó en el 0-0 ante O´Higgins, logrando el Granate el pase a los octavos de final.

En los siempre difíciles cruces mano a mano de octavos de final, Lanús sobrepasó al Santos Laguna mexicano para acceder por primera vez en la historia a los Cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Hasta La Paz llegó la ilusión Granate. Es que el Bolívar boliviano se quedó con la llave luego de igualar 1-1 en La Fortaleza y caer por 1-0 en La Paz.

La última participación fue en la Copa Libertadores de 2017. El Granate accedió a la competencia luego de ser campeón del fútbol argentino con Jorge Almirón como entrenador. En el grupo estuvo junto a Chapecoense de Brasil, Nacional de Uruguay y Zulia de Venezuela. Fue primero en su grupo y luego, eliminó a The Strongest de Bolivia, San Lorenzo y River para llegar a la final ante Gremio, donde perdió 1 a 0 en Porto Alegre y 2 a 1 en La Fortaleza.

lanus vs gremio 2017 Lanús no pudo con Gremio en la final del 2017.

Será la séptima participación de Lanús en la Copa Libertadores

En su historia, Lanús ha participado en seis Copa Libertadores (2008, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2017). Sobre 56 partidos disputadas, ganó 22, empató 17 y perdió otros tantos, con un saldo de 75 goles a favor y 53 en contra.

La del 2026 será la séptima participación de Lanús en la Copa Libertadores de América. A la espera de conocer quienes serán sus rivales, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino buscará La Gloria Eterna en el máximo trofeo sudamericano.