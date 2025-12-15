lunes 15 de diciembre de 2025
Tensión.

Susto en la estación de Lomas de Zamora: un hombre cayó a las vías y tuvieron que rescatarlo

Intentó salir de la estación de Lomas por un lugar que no estaba habilitado y tuvo una fuerte caída. El servicio del Tren Roca tuvo que detenerse.

Un adulto mayor protagonizó un peligroso episodio en la estación de Lomas de Zamora. Se cayó a las vías y debieron detener el servicio del Tren Roca para poder rescatarlo.

Todo ocurrió este lunes al mediodía en el andén 1 de la estación de Lomas. Los usuarios se alarmaron al ver que un señor estaba tirado en las vías. Se había caído y no podía levantarse.

Enseguida pidieron ayuda para rescatarlo. La situación era desesperante, ya que estaba por llegar un tren desde Banfield con destino a Bosques que debía pasar por esa misma vía.

Rescate en la estación de Lomas

Tensión en la estación de Lomas de Zamora.

Apenas se emitió el alerta, la formación fue detenida para poder realizar el rescate. Efectivos policiales junto a personal de Trenes Argentinos se acercaron al hombre y lo retiraron de la zona de vías. Había sufrido fuertes golpes.

Según testigos, el señor habría intentado salir de la estación de Lomas de Zamora por un sector que no está habilitado para que circulen los pasajeros. El hombre trató de caminar por la pequeña plataforma, pero perdió el equilibrio y cayó sobre las vías.

Después del rescate, el servicio de la Línea Roca se reanudó y siguió funcionando con normalidad por el resto del día.

