Es de Llavallol, lo vieron grabando a niñas y se tiró por la ventana del Palacio Libertad

En el Palacio Libertad ocurrió una tragedia que tuvo como protagonista a un vecino de Llavallol . Lo acusaron de filmar a niñas menores de edad, decidió tirarse por la ventana desde un segundo piso y murió horas después.

Todo ocurrió el viernes por la noche en el ex CCK . Alumnas de la Escuela de Formación Nacional en Danza participaron de la función “Navidades del mundo”, junto al Coro Polifónico Nacional y el Coro Nacional de Niños. Mientras se cambiaban en los camarines después del evento, notaron que un hombre las estaba grabando con su celular .

Denuncia. Piden la detención de José Florentín por abuso sexual: Lanús estaba interesado en él

La pesadilla no termina. El hombre que la abusaba fue condenado, pero teme represalias: "No podemos salir"

Los familiares de las niñas empezaron a increpar al sujeto, le pidieron que entregara su teléfono y llamaron al personal de seguridad, que trasladó al hombre a otro sector. Fue ahí cuando, según testigos, sufrió una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana del segundo piso que daba a la calle Bouchard.

Tras la caída, el hombre sufrió graves heridas y fue asistido por personal del SAME. Lo trasladaron con custodia policial a un hospital, pero no resistió mucho más. Falleció el sábado por la mañana .

sala palacio libertad La sala en la que se llevó a cabo el evento. Tras la función, el vecino de Llavallol protagonizó el incidente.

La tragedia involucró a un vecino de Llavallol

Con el correr de las horas, se confirmó la identidad del involucrado en este grave incidente. Se trataba de José Antonio Fernández, quien trabajaba como técnico en archivo musical en el Coro Polifónico Nacional.

El hombre tenía 37 años y vivía en el partido de Lomas de Zamora, más precisamente en la localidad de Llavallol. Formaba parte del coro desde 2018, según los registros oficiales.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°60 no pudo avanzar con ninguna imputación debido al fallecimiento de Fernández. No obstante, su celular quedó secuestrado para realizar los peritajes correspondientes.