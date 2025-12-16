La foto de Juan Darthés tras la condena por la denuncia de Thelma Fardin

Se difundió en Infama, en América TV, una nueva imagen de Juan Darthés en Brasil, dónde está radicado el actor y cantante, a siete años de la denuncia por abuso sexual realizada por Thelma Fardin, que generan una inmediata polémica.

"Sorprendieron unas imágenes que aparecieron de Juan Darthés después de siete años de la denuncia de Thelma Fardin", contó Oliver Quiroz al presentar el material en la pantalla de América TV.

En la foto se ve a Juan Darthés junto a su esposa, María, ambos vestidos con túnicas, como si se tratara de una ceremonia de graduación. "Estuvo estudiando allá junto a su mujer en Brasil y se recibió", agregó el panelista.

En su intervención, Oliver también destacó el hermetismo que rodea la vida del actor en ese país: "Muy poco se sabe de él, de lo que está haciendo, cómo es su vida allá".

Ante la consulta de Karina Iavícoli sobre qué clase de estudios cursó, Quiroz explicó: "No, hizo un curso terciario, pero no se sabe bien, no especificaron. No quisieron tampoco dar información de qué se había recibido".

Por último, el periodista sumó un dato sobre el presente de Juan Darthés: "Se volcó a lo religioso. Estaba yendo a una iglesia, se fue mucho para el lado del evangelio".

Sin título-1 Polémica foto de Juan Darthés en Brasil.

La estrategia judicial de Juan Darthés

El 20 de marzo de este año la Justicia brasileña sentenció a Juan Darthés a seis años de prisión bajo un régimen semiabierto por los cargos de abuso sexual contra Thelma Fardín.

Pablo Layus contó en Intrusos, en América TV, que el equipo de abogados defensores del actor planea solicitar la nulidad del proceso.

"No sé si ustedes supieron, hace poco tiempo se descubrió una banda de abogados que trabajaba en zona norte, donde utilizaba y hacían falsas denuncias para toda una opereta de juicios millonarios. Ellos utilizaban un perito. Ese perito es el mismo perito que, de alguna manera, se basó mucho en la defensa de Thelma Fardín", explicó.