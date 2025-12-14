Piden la detención de José Florentín por abuso sexual: Lanús estaba interesado en él

Los abogados de la víctima pidieron la detención de Florentín ante la Justicia de Tucumán. Sostienen que el mediocampista paraguayo presentó una contradenuncia para “entorpecer la investigación”. Se trata de la denuncia del ex Vélez, contra la periodista tucumana por “falso testimonio, adulteración de documentos, estafa procesal y asociación ilícita”.

En la denuncia, el jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero sostuvo que se trató de una maniobra planificada para sostener una acusación que, según sus palabras, “jamás ocurrió”.

En el expediente figuran como denunciados los abogados de la presunta víctima, Patricia Neme y Franco Venditti, familiares, allegados, además de un diputado nacional y uno de sus asesores, ya que, todos fueron señalados como partícipes de una supuesta organización que buscaba mantener en pie la acusación contra Florentín y los otros exjugadores de Vélez.

La presentación judicial estuvo acompañada por pruebas documentales y técnicas, entre ellas informes de pericias sobre celulares, registros de conversaciones en WhatsApp, audios, videos y actas testimoniales.

Además, Florentín pidió allanamientos en los domicilios de los involucrados, el acceso a registros de llamadas y datos de geolocalización, así como la detención de algunos de los denunciados por temor a que intenten eludir la acción de la Justicia.

La causa por abuso

En el año 2024, José Florentin fue denunciado por abuso sexual a una joven, junto a otros jugadores de Vélez. Esa situación determinó que el club de Liniers le terminara rescindiendo el contrato y parecía ser el punto más bajo de su carrera, en el que tocó fondo.

Sin embargo, después consiguió recalar en Central Córdoba, equipo donde es figura y logró realzar su perfil como profesional, pese a lo sucedido a nivel personal. Ahora, después de casi 1 año, el compatriota realizó una presentación penal ante la Unidad Fiscal de Detención Temprana, denunciando a la joven por falso testimonio, en dicha denuncia apunta contra abogados, dirigentes y otras personas vinculadas al caso, que se habrían confabulado a fin de organizar un plan para sostener la acusación en su contra.

A su vez, la joven de 26 años que hizo la denuncia, intentó quitarse la vida luego de que Florentin y su familia presentaron una contradenuncia por "falso testimonio".