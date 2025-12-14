En Lanús interesa José Florentin, el paraguayo que afronta una causa por abuso sexual

Lanús comienza a armarse de cara al exigente 2026. Con el Torneo Apertura, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana en el horizonte, la comisión directiva del Granate posó sus ojos en José Florentín , el paraguayo que pertenece a Central Córdoba de Santiago del Estero hasta el 31 de diciembre.

El mediocampista podría ser utilizado como recambio de Ramiro Carrera , ya que en dicha posición el entrenador Mauricio Pellegrino no posee un jugador de las mismas características para las competencias que se avecinan. El futbolista de 29 años de edad, llegó al fútbol argentino desde Guaraní de Paraguay para sumarse a Vélez y hoy juega en Central Córdoba de Santiago del Estero.

En el año 2024, José Florentin fue denunciado por abuso sexual a una joven, junto a otros jugadores de Vélez. Esa situación determinó que el club de Liniers le terminara rescindiendo el contrato y parecía ser el punto más bajo de su carrera, en el que tocó fondo.

Sin embargo, después consiguió recalar en Central Córdoba , equipo donde es figura y logró realzar su perfil como profesional, pese a lo sucedido a nivel personal. Ahora, después de casi 1 año, el compatriota realizó una presentación penal ante la Unidad Fiscal de Detención Temprana , denunciando a la joven por falso testimonio, en dicha denuncia apunta contra abogados, dirigentes y otras personas vinculadas al caso, que se habrían confabulado a fin de organizar un plan para sostener la acusación en su contra por un hecho que, según Florentin en ese documento y su defensa, “jamás ocurrió”.

Actualmente la causa de presunto abuso sexual en su contra se encuentra en un plazo de investigación hasta marzo de 2026 por ser considerado el caso como muy complejo. A su vez, la joven de 26 años que hizo la denuncia, intentó quitarse la vida luego de que Florentin y su familia presentaron una contradenuncia por "falso testimonio".

El ex jugador de Vélez amplió su denuncia por falso testimonio contra la joven tucumana que lo acusó de abuso sexual y presentó una nueva evidencia para solicitar la detención del diputado Carlos Cisneros y otros cuatro imputados, a quienes señala por integrar una estructura destinada a manipular pruebas y dirigir el armado de la causa.

Presentó la ampliación con el patrocinio de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, ante la Unidad Fiscal Regional, a cargo de Fernando Bianno, quien lleva adelante la instrucción del expediente, iniciado en septiembre.

En su ecrito, Florentín responsabiliza al diputado nacional Cisneros de haber "armado" la causa en su contra y de dirigir un entramado destinado a manipular pruebas , influir sobre testigos y condicionar el avance de la investigación.

Olimpia en carrera para quedarse con José Florentin

De todos modos, Lanús no es el único equipo que mostró interés en el mediocampista paraguayo. Otro de los equipos que quiere contar con sus servicios es Olimpia de Paraguay. Según anunció el medio El Liberal de Santiago del Estero, el futbolista firmará un contrato de 3 años, luego de recibir la autorización de la justicia argentina para ingresar a su país de orígen. En el Granate interesa Florentín y el que está al caer es Tomás Guidara como primer refuerzo.

El futbolista llegaría en condición de libre, tras su finalización de contrato con Central Córdoba, aunque será fundamental la oferta que reciba de Lanús para saber cual es su próximo destino. Entre Olimpia y Lanús estará el destino de José Florentin, el polémico futbolista paraguayo.