Un auto robado en Lomas de Zamora fue recuperado cuatro años después

Un auto que había sido robado en Lomas de Zamora fue encontrado y recuperado después de tres años en la provincia de Entre Ríos . Demoraron al conductor y secuestraron el vehículo.

Todo ocurrió durante un control vehicular en el puesto de control vial Paso Cerrito. Efectivos policiales pararon un Fiat Palio Attractive color gris para las verificaciones de rutina. Al volante estaba un hombre de 44 años , domiciliado en Cañuelas.

Al momento de chequear la documentación y los datos del vehículo, los agentes notaron que había sido robado hace casi cuatro años en Buenos Aires, más precisamente en Lomas de Zamora.

El sistema informático mostró que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 15 de febrero de 2022 , solicitado por el Juzgado N°14 de Lomas de Zamora. El dueño del coche no pudo responder sobre esta situación.

Ante esta situación, la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de Chajarí ordenó el secuestro del auto y la identificación del conductor, quien no fue detenido por la Policía.

El próximo paso será informar la recuperación del auto a la Justicia de Lomas de Zamora, que decidirá el destino del vehículo.