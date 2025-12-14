domingo 14 de diciembre de 2025
14 de diciembre de 2025
Control policial.

Un auto robado en Lomas de Zamora fue recuperado cuatro años después

El coche tenía pedido de secuestro por la Justicia de Lomas. Lo recuperaron en la provincia de Entre Ríos.

auto

Todo ocurrió durante un control vehicular en el puesto de control vial Paso Cerrito. Efectivos policiales pararon un Fiat Palio Attractive color gris para las verificaciones de rutina. Al volante estaba un hombre de 44 años, domiciliado en Cañuelas.

Al momento de chequear la documentación y los datos del vehículo, los agentes notaron que había sido robado hace casi cuatro años en Buenos Aires, más precisamente en Lomas de Zamora.

De Lomas a Entre Ríos

La familia de Villa Fiorito recurrió nuevamente a la Justicia de Lomas de Zamora.

El sistema informático mostró que el vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 15 de febrero de 2022, solicitado por el Juzgado N°14 de Lomas de Zamora. El dueño del coche no pudo responder sobre esta situación.

Ante esta situación, la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de Chajarí ordenó el secuestro del auto y la identificación del conductor, quien no fue detenido por la Policía.

El próximo paso será informar la recuperación del auto a la Justicia de Lomas de Zamora, que decidirá el destino del vehículo.

