Tras las rejas.

Ingeniero Budge: detienen a una joven tras un robo y un tiroteo

Participó de un raid delictivo en Budge junto a un grupo de delincuentes. La Policía de Lomas de Zamora logró detenerla.

La joven detenida por la Policía.

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a una joven acusada de participar en un raid delictivo junto a varios cómplices en la localidad de Ingeniero Budge. La banda había robado un auto y se tiroteó con los efectivos policiales.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó en la noche del domingo, cuando un grupo de delincuentes le robó el Fiat Siena a una pareja. Las víctimas fueron de inmediato a la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge para hacer la denuncia.

Los policías empezaron a investigar el recorrido del auto y supieron que el mismo vehículo había estado involucrado en otro robo en la zona, en el cruce de las calles Necol y Claudio de Alas.

Tiroteo, detención y auto recuperado

auto
El auto recuperado por la Policía en Ingeniero Budge.

Efectivos de la Policía Local encontraron el auto y tocaron la sirena para detenerlo. Sin embargo, los delincuentes que estaban a bordo del mismo aceleraron y escaparon a toda velocidad.

Fue así como empezó una breve persecución que se extendió unas tres cuadras hasta el cruce de General Mayer y Andrés Bello. Los ladrones bajaron del coche y empezaron a disparar contra el patrullero.

El tiroteo no dejó heridos de gravedad. Los policías lograron detener a una joven identificada como D.A., quien integraba la banda delictiva. La trasladaron a la Comisaría 10ª junto al auto de las víctimas, que fue recuperado en el mismo procedimiento. Los demás miembros de la banda fueron identificados y están siendo buscados por la Policía.

