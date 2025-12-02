Final feliz en Lomas de Zamora: la mujer que robó el pino se acercó a devolverlo

La mujer que había robado un pequeño pino de una casa en Lomas de Zamora decidió presentarse a devolverlo. El dueño valoró el gesto de la señora y lo destacó en las redes sociales. Hubo opiniones divididas de los vecinos.

El domingo, poco después de las 7 de la mañana, la señora se había acercado a la esquina de las calles Carcarañá y Falucho , en el barrio Parque Barón , para llevarse un pinito del cantero de una vivienda. Nunca imaginó que una cámara de seguridad estaba captando toda la secuencia .

Las imágenes no dejaron dudas de que la mujer tenía todo planeado. En la filmación se vio claramente que se dirigió directamente a la casa, arrancó el pino de raíz y lo guardó en una bolsa , para luego irse por la calle Falucho. El video se volvió viral en redes sociales.

Dos días después del insólito robo , la historia tuvo “un final feliz” . Así lo definió el dueño de la casa, quien confirmó que la mujer se acercó arrepentida para devolver el pinito que se había llevado.

Insólito: una vecina se robó un pino de una casa en Lomas de Zamora. Ocurrió en la esquina de Carcarañá y Falucho, en Parque Barón. pic.twitter.com/cctwpMo6SX

“No pensábamos en ningún momento y no fue nuestra intención que el video tenga tanto alcance y sea tan masivo. Sólo quisimos compartir nuestra vivencia. A raíz de la viralización, se presentó la persona a devolver el pino”, posteó Gonzalo, el dueño de la vivienda, en un grupo de vecinos en Facebook.

pino El pino robado en Lomas de Zamora fue devuelto a su dueño.

El hombre sostuvo que la señora “estaba muy angustiada y realmente arrepentida” por lo que había hecho. “¡Valoramos el gesto y la valentía de presentarse y pedir disculpas!”, señaló.

La actitud de la mujer dejó todo tipo de comentarios. Mientras algunos celebraban el coraje para reconocer su error, otros remarcaban que en realidad no estaba arrepentida, sino que se vio expuesta y lo hizo por vergüenza.