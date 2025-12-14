Para ATE, la reforma laboral de Javier Milei "cristaliza la precariedad"

La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, criticó la propuesta de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, a la que calificó como una “reforma patronal” que, a su juicio, busca legalizar la precariedad laboral existente en el país.

“En primer lugar estoy viendo que no es una reforma laboral, que es una reforma patronal, digamos, que en definitiva lo que nosotros decimos es que intenta cristalizar una situación de precariedad laboral que no es de hoy, que en concreto lleva mucho tiempo, muchos años y muchos gobiernos”, sostuvo Cabezas.

En una entrevista concedida a Radio Rivadavia, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la gremialista sostuvo que la solución a la informalidad no es “cristalizarla ni blanquearla, sino intentar que los trabajadores y trabajadoras que no conocen lo que es un trabajo con derechos efectivamente lo tengan y esta reforma laboral no apunta hacia ese lugar”.

Ante el argumento del Gobierno sobre la necesidad de modificar la normativa debido a la alta tasa de empleo no registrado e informal, la dirigente sindical fue enfática: “También en el mundo lo que se está diciendo es que la solución es modificar las leyes a la baja, si querés, de la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras”.

Como ejemplo, citó que México “acaba de reducir la jornada laboral para crear más puestos de empleo blanco, digamos”.

Las principales críticas a la reforma laboral

Cabezas puntualizó las cláusulas que considera más problemáticas de la reforma, entre ellas el “banco de horas”. Sostuvo que esta figura elimina el control del trabajador sobre su vida personal y tiempo: “Qué cosa puntual ves de la reforma laboral que se dice puntualmente el tema del banco de horas, que el empleador te tenga que decir qué días trabajas, cuántas horas y vos no tengas el uso de tu de tiempo de tu vida, es una barbaridad, porque el tiempo es lo que nadie te devuelve”.

Otro punto de fuerte crítica fue el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos. Cabezas explicó que el proyecto obliga a renegociar los convenios vencidos en el plazo de un año y otorga poder a la Secretaría de Empleo para intervenir.

“Se termina la ultraactividad de los convenios. ¿Qué quiere decir esto? Que si un convenio venció y un gobierno no lo quiso volver a a negociar, digamos, este, sigue vigente el convenio colectivo de trabajo, no? […] Si la Secretaría de Empleo no está de acuerdo con alguna cláusula del convenio, la puede dar de baja”, precisó.

“Esto, para la secretaria adjunta de ATE, es como decirle al trabajador: ´decime, gobierno, cómo querés que trabaje, y entonces yo trabajo en función de lo que vos decís que hay que hacer´”, añadió.

La dirigente cuestionó el eje de la discusión y llamó a poner al trabajador en el centro: “Me parece que hay algo que es fundamental, que es dónde ponés el eje, fíjese, el empleador el que te da trabajo o la clase trabajadora la que genera la riqueza. Porque si la clase trabajadora genera riqueza, entonces tiene derecho a discutirla. Si es el empleador el que como una dádiva te da el trabajo y vos sos el esclavo de ese trabajo, entonces tiene derecho a ponerte las condiciones que quiera”.

Lo que Javier Milei no quiere ver

Cabezas señaló como “muy extraño” que la reforma no contemple la situación de sectores de trabajo precario como las plataformas de delivery (Rappi o Pedidos Ya): “Lo que no puedo entender es por qué no por ejemplo los RAP y los pedidos ya digamos todos los que están hoy no sé trabajadores en negro y por ejemplo no van a estar contemplados en la reforma laboral. Me parece muy extraño eso”.

Y concluyó argumentando que esto se debe a una “falsa mirada del del emprendedurismo en la Argentina”, siendo que “en el mundo se está debatiendo la posibilidad de un convenio para trabajadores de plataformas”.

