Axel Kicillof y Sergio Massa se reunieron para proyectar el 2027. Massa, junto a Grabois, Rossi, Kicillof y Wado de Pedro.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió en su despacho de la Gobernación al ex candidato presidencial Sergio Massa para intercambiar miradas sobre la situación nacional y, en especial, la del peronismo.

Alejado de la escena pública desde su derrota electoral, Massa suele dejar trascender su planteo sobre la necesidad de sostener la unidad y evitar las peleas internas.

Axel Kicillof teje alianzas de cara al 2027 Días atrás el gobernador se reunió con Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos ex Cambiemos. También trascendió el paso de Miguel Pichetto por San José 1111 para conversar con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Kicillof comenzó a trabajar en el armado de su estructura nacional y repartió tareas entre los principales referentes del Movimiento Derecho al Futuro, que deberán sondear el escenario en las distintas provincias. Este martes acompañará el reclamo de los intendentes ante el Ministerio de Economía por los fondos adeudados a los municipios y es posible que se encuentre con varios de ellos en la sede de la FAM.

Por otro lado, quedó confirmado que este jueves irá en Madrid y luego a Barcelona, donde participará viernes y sábado de reuniones y debates en el marco del Movimiento Global Progresista, invitado por el presidente español Pedro Sánchez. El despliegue, entre la gestión, el armado territorial y la proyección internacional, apunta a consolidarlo como la principal referencia opositora con vistas a 2027. FUENTE: El Destape.

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