Axel Kicillof firmó un acuerdo con la OPS para fortalecer el sistema de salud

Axel Kicillof encabezó la firma conjunta con la Organización Panamericana de un acuerdo que promueve el derecho a la salud como política pública central.

La salud como prioridad para la Provincia

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este convenio es un paso más en el camino que empezamos a recorrer hace seis años en la Provincia para fortalecer nuestro sistema de salud pública, y ampliar el acceso a los cuidados y la prevención de los y las bonaerenses”. “Estamos convencidos de que los avances se logran con inversión, compromiso y políticas públicas concretas”, agregó.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de cinco años, establece un marco estratégico de trabajo conjunto orientado a robustecer las capacidades institucionales, mejorar la calidad de los servicios sanitarios y avanzar en políticas públicas basadas en evidencia, en línea con la Estrategia de Cooperación de País 2024–2028 acordada entre la OPS/OMS y la República Argentina.

Los ejes del acuerdo que firmó Axel Kicillof

Entre los ejes prioritarios de cooperación se destacan el fortalecimiento del acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad; el desarrollo de estrategias sostenibles para la prevención y control de enfermedades transmisibles -incluida la resistencia a los antimicrobianos y la vigilancia epidemiológica-; la promoción de la salud mental y la prevención de enfermedades no transmisibles; y la mejora de la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias.

Este acuerdo reafirma el compromiso del Gobierno bonaerense con el derecho a la salud como política pública central, fortaleciendo la integración del sistema sanitario provincial, promoviendo la equidad territorial y consolidando una agenda de cooperación internacional que permita mejorar los resultados sanitarios de la población. En tanto, la Provincia consolida una alianza estratégica con el principal organismo internacional de salud pública de las Américas, dando un paso más en la construcción de un sistema de salud público, integrado y eficiente.

