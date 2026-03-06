Verificación de edad online: el modelo europeo que el gobierno de Javier Milei podría copiar.

En los últimos años, el mundo se ha movido hacia controles digitales más duros. El objetivo es poder regular el terreno inconmensurable de la web y prevenir el acceso de los menores de edad con dispositivos de verificación de edad. Qué podría hacer el presidente Javier Milei al respecto en la Argentina.

Según ha publicado el observatorio internacional sobre la industria y el trabajo sexual, Simple Media , hasta 12 países han impulsado restricciones de edad frente a redes sociales y plataformas de contenido adulto, incluyendo Reino Unido, Italia, Brasil y próximamente, Argentina.

En territorio latinoamericano, Brasil abre un precedente el próximo 17 de marzo con la “ECA Digital” (Ley 15.211) que entra en vigor e impone métodos de verificación “fiables”, dejando atrás la autodeclaración, y con multas de hasta 50 millones de reales.

Asimismo, en México, el debate se mueve por presión internacional y por iniciativas legislativas, como el reciente 182 Bis en su Ley de Telecomunicaciones, que pueden endurecer requisitos de acceso a plataformas y elevar riesgos de censura algorítmica y de vigilancia de datos.

En Reino Unido, con la Online Safety Act, elimina el “soy mayor de edad” y exige verificación: desde estimación facial o ID hasta validaciones bancarias. El regulador puede imponer multas elevadas y, en casos de incumplimiento, promover bloqueos por parte de proveedores de internet. Como consecuencia: ya se observan estrategias de evasión como el auge de VPN y el geo-bloqueo de ciertos sitios.

Por otro lado, España propone un enfoque más centrado en la privacidad, separando identidad y verificación mediante credenciales/tokens. Aun así, persiste la duda sobre su eficacia real si los servidores están fuera del país y si no se acompaña de mecanismos de cumplimiento.

¿Que puede pasar con la verificación de edad en Argentina?

En Argentina, aún no hay un esquema equivalente, pero existen iniciativas que podrían avanzar hacia controles similares. Actualmente, los que mayor relevancia han ganado en el país son:

Ley Integral de Protección Digital de NNyA: a finales de 2025 ganó tracción para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y obligar a las plataformas a usar "métodos fehacientes de verificación de edad".

Normativas sobre Restricción en Sitios Específicos, como son webs de contenido para adultos, las cuales deban validar la identidad mediante sistemas vinculados a Mi Argentina o bases de datos similares.

¿Qué debe prevalecer, la privacidad o la protección?

El informe de SimpleMedia, que pertenece a la plataforma de clasificados para adultos Simple Escort, subraya que estas políticas, aunque se justifican por la protección de menores, pueden derivar en:

Expulsión de entornos digitales seguros, lo que genera clandestinidad y mayor vulnerabilidad de personas del mundo adulto en línea.

Discriminación financiera (debanking) por parte de bancos y de procesadores de Cierre de cuentas, dificultando el cobro y la formalización de ingresos de modelos adultas, acompañantes, etc.

Restricciones de pago y prácticas de evasión para los consumidores de contenido

“Proteger a menores es un objetivo legítimo, pero sin privacidad, la verificación de edad puede convertirse en vigilancia y exclusión, con daños colaterales especialmente graves, siendo la más preocupante la clandestinidad para las personas que se dedican al trabajo sexual online”, observan desde la plataforma Simple Escort.

Asimismo, afirman que “también deberían adaptarse ya las regulaciones sobre el trabajo sexual para permitir una libertad de intercambio legal y saludable entre la oferta y la demanda”.