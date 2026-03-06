viernes 06 de marzo de 2026
Conflicto.

La CGT presentó un amparo contra la Reforma Laboral de Javier Milei

Durante la madrugada se publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la Reforma Laboral de Javier Milei. La CGT ya presentó un amparo.

La CGT presentó un amparo contra la Reforma Laboral de Javier Milei.

La CGT presentó un amparo contra la Reforma Laboral de Javier Milei.

La CGT presentó este viernes un amparo contra la Ley de Reforma Laboral de Javier Milei que fue oficializada durante la madrgada en una publicación en el Boletín Oficial. La iniciativa ya había sido anticipada incluso antes de haber sido aprobada la ley en el Congreso.

El presidente Javier Milei promulgó a través del decreto 137/2026 la ley que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero pasado. La norma introduce modificaciones profundas al régimen laboral, con cambios que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia.

El planteo de la CGT recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 a cargo de Fernando Lavie Pico, quien deberá resolver si hace lugar o no al pedido que podría frenar la cuestionada ley.

Una de las advertencias que se hace en el escrito es que la medida promulgada esta mañana no sólo atenta contra la existencia del fuero laboral (porque traspasa los casos a la Justicia porteña) sino que, además, intentará eliminar el Contencioso Administrativo federal.

Uno de los aspectos más importantes del amparo se centraliza en la colisión que varios puntos de “la mal llamada Modernización Laboral” comete contra distintos artículos de la Carta Magna, particularmente el 14 bis en materia de protección contra despidos arbitrarios, derecho a la huelga, la negociación colectiva, libre agremiación, libertad sindical y seguridad social, entre algunos.

Además, añadió la central a través de un comunicado, avanza contra los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.

