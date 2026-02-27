Organizan un "ruidazo" en el conurbano contra la reforma laboral de Javier Milei.

Se espera que hacia la tarde se dé la votación del proyecto devuelto por la Cámara de Diputados con cambios y que el Senado abordará en el recinto. Frente a esto, y a la alta posibilidad de aprobación de la iniciativa, vecinos autoconvocados organizaron salir a las calles de sus barrios en Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, y Esteban Echeverría.

El análisis que preocupa. La reforma laboral: ¿modernización o retroceso para la economía?

Recorte. Eliminan el estatuto del periodista: el impacto en los derechos y horas de trabajo

La propuesta del "ruidazo" busca hacer sentir el descontento de la sociedad con los cambios formulados por el gobierno de Javier Milei y avalados por la mayoría de los diputados y senadores en la actual ley de trabajo.

Por eso, la invitación es a cualquier vecino para que se acerque con carteles, banderas, ollas, cacerolas o cualquier elemento o idea que pueda hacer ruido para expresar la protesta.

"Contra la reforma laboral y el avance de la derecha. Luchemos por nuestros derechos", expresan desde el Instagram @ruidazo_nacional. }

Dónde serán los puntos de encuentro

Todos los encuentros están convocados entre las 19.30 y las 20, salvo el de Adrogué, que será desde las 18.