viernes 27 de febrero de 2026
Escribinos
27 de febrero de 2026
Día de definiciones.

Organizan un "ruidazo" en el conurbano contra la reforma laboral de Javier Milei

Vecinos de Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría harán protestas en distintos barrios contra la reforma laboral.

Organizan un ruidazo en el conurbano contra la reforma laboral de Javier Milei.

Organizan un "ruidazo" en el conurbano contra la reforma laboral de Javier Milei.

Se espera que hacia la tarde se dé la votación del proyecto devuelto por la Cámara de Diputados con cambios y que el Senado abordará en el recinto. Frente a esto, y a la alta posibilidad de aprobación de la iniciativa, vecinos autoconvocados organizaron salir a las calles de sus barrios en Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, y Esteban Echeverría.

Lee además
La reforma laboral de Javier Milei eliminó el estatuto de periodista: el impacto en los derechos y horas de trabajo.
Recorte.

Eliminan el estatuto del periodista: el impacto en los derechos y horas de trabajo
Plantean que la reforma laboral podría ser un retroceso en la economía más que un avance. 
El análisis que preocupa.

La reforma laboral: ¿modernización o retroceso para la economía?

El conurbano contra la reforma laboral

La propuesta del "ruidazo" busca hacer sentir el descontento de la sociedad con los cambios formulados por el gobierno de Javier Milei y avalados por la mayoría de los diputados y senadores en la actual ley de trabajo.

Por eso, la invitación es a cualquier vecino para que se acerque con carteles, banderas, ollas, cacerolas o cualquier elemento o idea que pueda hacer ruido para expresar la protesta.

"Contra la reforma laboral y el avance de la derecha. Luchemos por nuestros derechos", expresan desde el Instagram @ruidazo_nacional. }

Dónde serán los puntos de encuentro

Todos los encuentros están convocados entre las 19.30 y las 20, salvo el de Adrogué, que será desde las 18.

  • En Lanús, 25 de Mayo e Yrigoyen.
  • Escalada, Garay e Yrigoyen.
  • Banfield, Vieytes e Yrigoyen.
  • Lomas, Plaza Grigera.
  • Temperley, Cangallo y Alsina.
  • Adrogué, Esteban Adrogué y Espora.
  • Claypole, Plaza de la Copa.
  • Monte Grande, Plaza del Tanque.

Temas
Seguí leyendo

Eliminan el estatuto del periodista: el impacto en los derechos y horas de trabajo

La reforma laboral: ¿modernización o retroceso para la economía?

Ni paro ni movilización: la CGT le pide ayuda a la Justicia contra la reforma laboral

Alerta por la reforma laboral: hay expectativa por una nueva reunión de la CGT

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

El Senado le dio media sanción al proyecto de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares.
Ambiente.

El Senado avaló el plan de Milei para convertir glaciares en mineras