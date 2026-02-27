Festejan el aniversario de Albertina con shows y actividades recreativas

Albertina cumple 116 años de historia y lo festeja a lo grande. Este sábado habrá una jornada con múltiples actividades gratuitas organizadas por el Municipio de Lomas de Zamora .

El encuentro se llevará a cabo desde las 9 en el Parque de Albertina , ubicado sobre Homero 2601 , donde vecinos y familias disfrutarán de una celebración especial con shows en vivo de artistas locales, murgas y DJs.

un poco de historia Por que se la conoce a Albertina como el "balneario" de Lomas

También habrá espacios de arte , stands de emprendedores con todo tipo de productos a precios accesibles y muchas sorpresas para el cierre del aniversario . A lo largo de sus 8 hectáreas, el Parque de Albertina cuenta con un sendero aérobico de 600 metros y otro de 1.5 kilómetros, playones multideportes y un sector de parillas.

En los últimos años también sumaron canchas de voley y tejo, una bicisenda, una plaza con juegos infantiles, inclusivas y aérobicas, pérgolas con mesas y bancos, y un parque para las mascotas.

Albertina: del tranvía a la producción de agua

La llegada del tranvía a la esquina de Rawson y Espronceda marcó el inicio de Albertina un 28 de febrero de 1910. Este suceso histórico fue impulsado por Francisco Siritto, uno de los primeros habitantes que también le puso el nombre al barrio en honor a su esposa Albertina Bohl.

Por aquellos años, Albertina tenía apenas un destacamento policial, una escuela, una canchita de fútbol del Club Mariano Moreno y una oficina de correos. El barrio fue pionero en la producción de agua envasada a través de una fábrica a cargo de la familia Bernasconi.

Albertina se fue loteando y poblando hasta ser uno de los barrios más habitados de Lomas con muchas instituciones, comercios y emprendimientos productivos. La localidad también cuenta con piletas de agua salada en el Parque del Municipio y en el Campo de Deportes del Club Atlético Los Andes. Otro lugar histórico es el Club Agua Mineral, donde todavía existen restos de lo que era una vertiente de agua.