Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados

El miércoles tuvo lugar la primera Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada. Al finalizar la noche, se formó la primera placa de nominados del certamen de Telefe , compuesta por Carmiña, Emanuel, Manu, Brian Sarmiento , Lucero, Pincoya, Sol y Zilli.

Según detalló Santiago del Moro , en esta oportunidad, la placa consta de dos instancias, durante las primeras 24 horas de la placa abierta, el voto del público será positivo.

Los participantes que más votos tengan podrán bajar del placa, mientras que el resto seguirá rumbo a la Gala de Eliminación del lunes, pero con voto negativo del público.

En la gala del jueves, Santiago el Moro reveló quiénes son los más votados y lograron bajar de la placa de nominados, dejando atrás la posibilidad de ser el primer eliminado.

El conductor invitó a los nominados a salir al jardín y anunció que los que bajan de la placa pueden volver a ingresar a la casa. “Vuelve a la casa, continúa en la competencia, sigue en el juego… Carmiña”, confirmó el conductor.

image La placa de Gran Hermano Generación Dorada.

Luego, Santiago del Moro anunció que la segunda participante que vuelve a la casa y sigue una semana más en Gran Hermano Generación Dorada es Pincoya.

Rápidamente, ella entró a la casa celebrando y le habló al público a través de las cámaras, agradeciendo por apoyarla. “Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije ‘me voy’. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera”, expresó. “Continúa en competencia, sigue en la casa más famosa… Manu”, anunció Santiago del Moro y el participante celebró.

De esta manera, Brian Sarmiento, Lucero, Zilli, Emanuel y Solange siguen en placa, camino a la Gala de Eliminación del lunes, con voto negativo del público.