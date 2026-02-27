viernes 27 de febrero de 2026
Escribinos
27 de febrero de 2026
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados

Tras una placa positiva en las primeras 24 horas, Santiago del Moro anunció a los tres nominados de Gran Hermano Generación Dorada que lograron zafar.

Se definió la placa de Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Se definió la placa de Gran Hermano Generación Dorada. 

El miércoles tuvo lugar la primera Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada. Al finalizar la noche, se formó la primera placa de nominados del certamen de Telefe, compuesta por Carmiña, Emanuel, Manu, Brian Sarmiento, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli.

Según detalló Santiago del Moro, en esta oportunidad, la placa consta de dos instancias, durante las primeras 24 horas de la placa abierta, el voto del público será positivo.

Lee además
Nominaron por primera vez en Gran Hermano Generación Dorada. 
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados
Divina Gloria dejó Gran Hermano Generación Dorada. 
Preocupación.

Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa
Embed

Los participantes que más votos tengan podrán bajar del placa, mientras que el resto seguirá rumbo a la Gala de Eliminación del lunes, pero con voto negativo del público.

El conductor invitó a los nominados a salir al jardín y anunció que los que bajan de la placa pueden volver a ingresar a la casa. “Vuelve a la casa, continúa en la competencia, sigue en el juego… Carmiña”, confirmó el conductor.

image
La placa de Gran Hermano Generación Dorada.

La placa de Gran Hermano Generación Dorada.

Luego, Santiago del Moro anunció que la segunda participante que vuelve a la casa y sigue una semana más en Gran Hermano Generación Dorada es Pincoya.

Rápidamente, ella entró a la casa celebrando y le habló al público a través de las cámaras, agradeciendo por apoyarla. “Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije ‘me voy’. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera”, expresó. “Continúa en competencia, sigue en la casa más famosa… Manu”, anunció Santiago del Moro y el participante celebró.

De esta manera, Brian Sarmiento, Lucero, Zilli, Emanuel y Solange siguen en placa, camino a la Gala de Eliminación del lunes, con voto negativo del público.

Temas
Seguí leyendo

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados

Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

De qué falleció el papá de Daniela de Lucía de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada vivió su primer consentimiento dentro de la casa

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Barbi Recanati, en Temperley. 
Recomendados.

Finde en Lomas de Zamora: Barbi Recanati y toda la movida local

Las más leídas

Te Puede Interesar

Pincoya y Brian Sarmiento, en Gran Hermano Generación Dorada. 
¡Ups!

Gran Hermano Generación Dorada vivió su primer consentimiento dentro de la casa