26 de febrero de 2026
Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados

Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada pasaron al confesionario para nominar por primera vez en la nueva edición del certamen de Telefe.

Los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada fueron al confesionario a nominar por primera vez en la actual edición del certamen de Telefe y ocho participantes quedaron en placa. Esta vez no fue en vivo por la gran cantidad de participantes.

La placa está abierta y consta de dos instancias: la primera es durante las 24 horas iniciales tras la gala de nominación, las cuales son con voto positivo del público.

.Zoe Bogach y su exnovio.
La reacción de Zoe Bogach al ver a su ex en Gran Hermano Generación Dorada
Los 28 jugadores de Gran Hermano Generación Dorada. 
Gran Hermano Generación Dorada: diez jugadores más ingresaron a la casa
Los votos en Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca

2 para Carmiña y 1 para Zilli.

Emanuel Di Gioia

2 para Brian y 1 para Zilli. “No lo siento real”, sostuvo para el futbolista a quien además trató de “chanta”. “Voy a ir por los personajes más grandes y que se queden los plantas”, sostuvo al dar su segundo voto.

Lolo Poggio

2 para Carmiña y 1 para Zunino.

Carmiña Masi - Nominación espontánea

3 para Brian Sarmiento y 2 para Emanuel Di Gioia. La paraguaya apuntó contra ellos para “probar si son difíciles de sacar”.

Jennifer “Pincoya” Torres

2 para Martín y 1 para Nicolás.

Tomy Riguera

2 para Emanuel y 1 para Carmiña.

Danelik Galazan

2 para Divina y 1 para Yipio.

Brian Sarmiento

2 para Emanuel y 1 para Lola.

Catalina Tcherkaski - “Titi”

2 para Eduardo y 1 para Carmiña.

La primera placa de Gran Hermano Generación Dorada.

Manuel Ibero

2 para Pincoya y 1 para Cinzia.

Juani Caruso

2 para Manu y 1 para Martín.

Yisela Pintos - “Yipio”

2 para Carmiña y 1 para Pincoya.

Jenny Mavinga

2 para Sol y 1 para Carmiña. La africana es cercana a la paraguaya y dijo que esta le comentó que quería estar en placa.

Nicolás Sícaro

2 para Carmiña y 1 para Pincoya.

Eduardo Carrera

2 para Carmiña y 1 para Zilli.

Gabriel Lucero

2 para Zilli y 1 para Nazareno.

Lola Tomaszeusky

2 para Carmiña y 1 para Lucero.

Franco Poggio

2 para Manu y 1 para Carmiña

Luana Fernández

2 para Carmiña y 1 para Juanicar.

Martín Rodríguez

2 para Carmiña y 1 para Pincoya.

Nazareno Pompei

2 para Carmiña y 1 para Lucero.

Solange Abraham

2 para Carmiña y 1 para Titi.

Yanina Zilli

2 para Sol y 1 para Emanuel.

Cinzia Francischiello

2 para Manuel y 1 para Lucero.

Franco Zunino

2 para Carmiña y 1 para Mavinga.

Kennys Palacios

2 para Lucero y 1 para Carmiña.

Daniela De Lucía

2 para Carmiña y 1 para Manuel.

Divina Gloria

2 para Carmiña y 1 para Solange. “Sol es flaca y alta, así que me dan celos”, argumentó la actriz.

Resultados finales de la primera nominación de Gran Hermano Generación Dorada:

Carmiña - 31

Emanuel - 7

Manuel - 7

Pincoya - 6

Brian - 5

Zilli - 5

Lucero - 5

Sol - 5

Martín - 3

Eduardo - 2

Divina - 2

Mavinga - 1

Cinzia - 1

Yipio - 1

Nicolás - 1

Titi - 1

Nazareno - 1

Zunino - 1

Juanicar - 1

Lola - 1

