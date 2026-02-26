Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados

Nominaron por primera vez en Gran Hermano Generación Dorada.

Los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada fueron al confesionario a nominar por primera vez en la actual edición del certamen de Telefe y ocho participantes quedaron en placa. Esta vez no fue en vivo por la gran cantidad de participantes.

La placa está abierta y consta de dos instancias: la primera es durante las 24 horas iniciales tras la gala de nominación, las cuales son con voto positivo del público.

Aquellos que más votos tengan este jueves bajarán de placa, y partir de allí la placa se hace negativa rumbo a la Gala de Eliminación del próximo por la pantalla de Telefe y con la conducción de Santiago del Moro .

Finalmente, Carmiña, Emanuel, Manu, Brian Sarmiento, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli son los integrantes de la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada.

Los votos en Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca

2 para Carmiña y 1 para Zilli.

Emanuel Di Gioia

2 para Brian y 1 para Zilli. “No lo siento real”, sostuvo para el futbolista a quien además trató de “chanta”. “Voy a ir por los personajes más grandes y que se queden los plantas”, sostuvo al dar su segundo voto.

Lolo Poggio

2 para Carmiña y 1 para Zunino.

Carmiña Masi - Nominación espontánea

3 para Brian Sarmiento y 2 para Emanuel Di Gioia. La paraguaya apuntó contra ellos para “probar si son difíciles de sacar”.

Jennifer “Pincoya” Torres

2 para Martín y 1 para Nicolás.

Tomy Riguera

2 para Emanuel y 1 para Carmiña.

Danelik Galazan

2 para Divina y 1 para Yipio.

Brian Sarmiento

2 para Emanuel y 1 para Lola.

Catalina Tcherkaski - “Titi”

2 para Eduardo y 1 para Carmiña.

image La primera placa de Gran Hermano Generación Dorada.

Manuel Ibero

2 para Pincoya y 1 para Cinzia.

Juani Caruso

2 para Manu y 1 para Martín.

Yisela Pintos - “Yipio”

2 para Carmiña y 1 para Pincoya.

Jenny Mavinga

2 para Sol y 1 para Carmiña. La africana es cercana a la paraguaya y dijo que esta le comentó que quería estar en placa.

Nicolás Sícaro

2 para Carmiña y 1 para Pincoya.

Eduardo Carrera

2 para Carmiña y 1 para Zilli.

Gabriel Lucero

2 para Zilli y 1 para Nazareno.

Lola Tomaszeusky

2 para Carmiña y 1 para Lucero.

Franco Poggio

2 para Manu y 1 para Carmiña

Luana Fernández

2 para Carmiña y 1 para Juanicar.

Martín Rodríguez

2 para Carmiña y 1 para Pincoya.

Nazareno Pompei

2 para Carmiña y 1 para Lucero.

Solange Abraham

2 para Carmiña y 1 para Titi.

Yanina Zilli

2 para Sol y 1 para Emanuel.

Cinzia Francischiello

2 para Manuel y 1 para Lucero.

Franco Zunino

2 para Carmiña y 1 para Mavinga.

Kennys Palacios

2 para Lucero y 1 para Carmiña.

Daniela De Lucía

2 para Carmiña y 1 para Manuel.

Divina Gloria

2 para Carmiña y 1 para Solange. “Sol es flaca y alta, así que me dan celos”, argumentó la actriz.

Resultados finales de la primera nominación de Gran Hermano Generación Dorada:

Carmiña - 31

Emanuel - 7

Manuel - 7

Pincoya - 6

Brian - 5

Zilli - 5

Lucero - 5

Sol - 5

Martín - 3

Eduardo - 2

Divina - 2

Mavinga - 1

Cinzia - 1

Yipio - 1

Nicolás - 1

Titi - 1

Nazareno - 1

Zunino - 1

Juanicar - 1

Lola - 1