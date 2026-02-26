Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados

Los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada fueron al confesionario a nominar por primera vez en la actual edición del certamen de Telefe y ocho participantes quedaron en placa. Esta vez no fue en vivo por la gran cantidad de participantes.
Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada pasaron al confesionario para nominar por primera vez en la nueva edición del certamen de Telefe.
Los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada fueron al confesionario a nominar por primera vez en la actual edición del certamen de Telefe y ocho participantes quedaron en placa. Esta vez no fue en vivo por la gran cantidad de participantes.
La placa está abierta y consta de dos instancias: la primera es durante las 24 horas iniciales tras la gala de nominación, las cuales son con voto positivo del público.
Aquellos que más votos tengan este jueves bajarán de placa, y partir de allí la placa se hace negativa rumbo a la Gala de Eliminación del próximo por la pantalla de Telefe y con la conducción de Santiago del Moro.
Finalmente, Carmiña, Emanuel, Manu, Brian Sarmiento, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli son los integrantes de la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada.
2 para Carmiña y 1 para Zilli.
2 para Brian y 1 para Zilli. “No lo siento real”, sostuvo para el futbolista a quien además trató de “chanta”. “Voy a ir por los personajes más grandes y que se queden los plantas”, sostuvo al dar su segundo voto.
2 para Carmiña y 1 para Zunino.
3 para Brian Sarmiento y 2 para Emanuel Di Gioia. La paraguaya apuntó contra ellos para “probar si son difíciles de sacar”.
2 para Martín y 1 para Nicolás.
2 para Emanuel y 1 para Carmiña.
2 para Divina y 1 para Yipio.
2 para Emanuel y 1 para Lola.
2 para Eduardo y 1 para Carmiña.
2 para Pincoya y 1 para Cinzia.
2 para Manu y 1 para Martín.
2 para Carmiña y 1 para Pincoya.
2 para Sol y 1 para Carmiña. La africana es cercana a la paraguaya y dijo que esta le comentó que quería estar en placa.
2 para Carmiña y 1 para Pincoya.
2 para Carmiña y 1 para Zilli.
2 para Zilli y 1 para Nazareno.
2 para Carmiña y 1 para Lucero.
2 para Manu y 1 para Carmiña
2 para Carmiña y 1 para Juanicar.
2 para Carmiña y 1 para Pincoya.
2 para Carmiña y 1 para Lucero.
2 para Carmiña y 1 para Titi.
2 para Sol y 1 para Emanuel.
2 para Manuel y 1 para Lucero.
2 para Carmiña y 1 para Mavinga.
2 para Lucero y 1 para Carmiña.
2 para Carmiña y 1 para Manuel.
2 para Carmiña y 1 para Solange. “Sol es flaca y alta, así que me dan celos”, argumentó la actriz.
Carmiña - 31
Emanuel - 7
Manuel - 7
Pincoya - 6
Brian - 5
Zilli - 5
Lucero - 5
Sol - 5
Martín - 3
Eduardo - 2
Divina - 2
Mavinga - 1
Cinzia - 1
Yipio - 1
Nicolás - 1
Titi - 1
Nazareno - 1
Zunino - 1
Juanicar - 1
Lola - 1