Gran Hermano Generación Dorada: diez jugadores más ingresaron a la casa

En Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe , ingresaron 10 participantes que se sumaron a los 18 jugadores que habían llegado la noche anterior. Se metieron en la casa un lomense que jugó en Los Andes, algunos famosos y Kennys Palacios , el estilista de Wanda Nara .

Santiago del Moro les dio la bienvenida y señaló un dato espectacular: en la casa hay 26 camas, no 28, por lo que mínimo dos personas tuvieron que buscar dónde dormir.

Uno por uno. GH Generación Dorada: estos son los primeros 18 jugadores que entraron a la casa

Vive en Recoleta. Estuvo en Gran Hermano 2011, asegura que vuelve recargada y en su versión mejorada. “Vengo por una revancha, me gustaría ganarlo, que no lo gané hace 15 años y estoy segura que hoy lo voy a poder hacer. Y vengo por un capricho, que es entrar a la casa y ganar Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá”, declaró en su presentación de Gran Hermano Generación Dorada.

Nació en Arequito, pero vivió en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires y Miami. Desde chiquita quería ser famosa y actriz. Afirma estar muy agradecida por su carrera y sus años de éxito, como vedette trabajando con los capocómicos más importantes de Argentina. “Estoy abierta a cerrar la puerta de Gran Hermano, mi prioridad va a ser ganar”, cerró su presentación de Gran Hermano Generación Dorada.

image

Cinzia Francischiello

La primera venezolana que entra a la casa de Gran Hermano Argentina. Su papá es actor y director de teatro, y siempre le inculcó el arte. Su padre vive en Miami, su mamá en Venezuela y ella en Argentina, donde expresa ser muy afortunada de estar en este país porque siente que nunca se fue de su casa.

“Yo persigo mis sueños”, expresó en la presentación, y además confesó: “Voy a tratar de poner orden, soy un poquito bastante controladora, no me gusta que las cosas no salgan como yo lo digo”.

image

Kennys Palacios, de profesión estilista y maquillador, comenzó desde abajo tocando puertas. Sobre su relación con Wanda Nara afirmó que son amigos y familia hace 14 años.

“He sido muy fan de Gran Hermano, siempre lo digo, Gastón Trezeguet era mi jugador, Tamara Paganini, Marianela Mirra y muchos otros que quedan en la imagen de todos los que vimos Gran Hermano. Entro a jugar, a ganar y a sacarles el dinero”, aseguró.

image

Franco Zunino

Es oriundo de Berazategui y se dedica a ser personal trainer. Vivió en Miami unos meses, en los cuales fue pizzero y mozo, así que sabe convivir con otra gente. Se considera una persona auténtica, alegre y que le gusta contagiar la alegría, pero siempre con educación y respeto ante todo.

“Soy de hacer chistes fuertes, a veces se me va la mano y la gente termina enojada, pero es parte de mi humor y si no se la bancan van a tener que ir a llorar a la iglesia”, confesó.

image

Franco Poggio

Es de San Juan, pero vive en Buenos Aires. Es modelo y estudia psicología. Aclara que, aunque tenga el mismo apellido que Juli Poggio, no son parientes.

Está de novio con Lizardo Ponce hace dos años y afirma que es el amor de su vida. “A la casa le aportaría mucha espontaneidad, soy muy directo, no tengo pelos en la lengua. También soy muy tajante, si hay algo que me molesta lo digo de frente. Pero también tengo mi lado sensible y soy compañero”, compartió en su presentación.

image

Lola Tomaszeusky

Vivió toda su vida en Bariloche. Desde chica su mayor sueño fue ser actriz así que vivía filmándose. Comparte todos los detalles de su vida en las redes sociales. “Soy muy intuitiva, si me mienten y no me lo cuentan, me entero porque lo termino soñando”, confesó,

En cuanto a su participación en la casa, afirmó: “No hubo otro perfil como yo dentro de la casa, así que no veo la hora de entrar y que todos se caigan de culo”.

image

Luana Fernández

Tiene 28 años y nació en José C. Paz. Toda su vida fue modelo y se dedicó a desfilar en pasarelas de alta costura. “Soy una persona muy difícil de convivir porque emocionalmente soy una montaña rusa”, confesó.

Afirma ser una persona muy abierta sexualmente, estuvo con mujeres, hombres, tríos y no tiene miedo ni vergüenza de decirlo, y tampoco se arrepiente. Viene de una familia en la que el carácter femenino es muy fuerte. “Una vez me dijeron que hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos”, sentenció.

image

Nazareno Pompei

Nazareno Pompei es de Lomas de Zamora. Es exfutbolista profesional, jugó en Los Andes y otros equipos del ascenso y lo dejó porque se dio cuenta que ya no lo apasionaba ni vivía el fútbol de la misma manera.

Tiene ganas de meterse en el medio y se tiene confianza en esta experiencia. “La paso bien en todos lados, así que el que me tenga cerca va a disfrutar conmigo o si le gusta el silencio la va a pasar como el ort…”, sentenció. En cuanto al juego, afirmó: “Yo quiero ganar de verdad. Siempre siento que me robo el show y esta vez no va a ser diferente”.

image

Martín Rodríguez

Nació en Martín Coronado y ahora vive en Canning, Ezeiza. Es campeón de Crossfit y representa a la Argentina en competencias internacionales.

“Soy una persona extremadamente honesta, no me gusta que griten a la mañana y soy una persona altamente fiel”, compartió en su presentación. Le tiene miedo a la oscuridad. Le gustaría que la gente lo conozca, y tiene una fuerte historia de vida que pronto narrará seguramente en la casa.