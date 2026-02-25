Cotramel Llavallol (ex Canale) convoca a otras cooperativas para trabajar en conjunto

La creación de redes laborales para crear más fuentes de trabajo es a lo que apunta la cooperativa Cotramel (exCanale) de Llavallol y para ello generó el contacto entre dos cooperativas comprometidas en crecer cada cual en su rubro. Las cooperativas Puerto Arcoíris y Cimarrón se encargaron de colaborar con empaquetados y embalajes.

Nicolás Macchi , uno de los responsables de la ex fábrica Canale explicó sobre la importancia del trabajo en conjunto: "Lo que se hizo es alivianar el trabajo de una de las cooperativas aportando la colaboración de la otra. Pero, esto fue un primer encuentro. La idea es unirnos las tres cooperativas y de esta forma vamos a estar brindando empleo a más de 100 personas".

Bajo la lupa. La cooperativa Cotramel de Llavallol, sobre la reforma laboral: "Hay que llamar a un paro con acción directa"

Cimarrón ( @cimarronargentina) es una cooperativa que se creó hace años por chicos de La Tablada que ahora están trabajando en el Parque Industrial de Ezeiza y se encargan de todo lo que la línea bazar. "Ellos son compañeros que estuvieron privados de su libertad y hoy tienen su laburo estable. Como se acercaron a nosotros para charlar de laburo, además se coparon y les presentamos a los chicos de Puerto Arcoíris ( @puertoarcoiris_ ) que es una cooperativa de trabajo dedicada a la inclusión de personas con capacidades distintas y así generamos el trabajo conjunto", explicó Macchi.

Lo que se hizo es trasladar trabajo desde Ezeiza a Llavallol, para que los chicos de Puerto Arcoíris puedan colaborar con Cimarron. "Para articular y vincular le dieron laburo de empaquetado, de packaging para aliviarle un poco el laburo a ellos con esa parte de la producción", destacó el miembro de Cotramel.

Sobre generar empleos, Macchi aseguró que hace mucho estaban intentando generar esta red laboral: "Lo que queremos de ahora en más que ya hicimos el contacto y la articulación es poder ayudarnos mutuamente. Nosotros en lo que es la parte de mecanizados, en la parte de mantenimiento de las máquinas. Así que se va armar una triangulación linda".

Puerto Arcoíris trabaja en Llavallol y espera generar más fuentes de trabajo

La cooperativa Puerto Arcoíris se dedica a brindar trabajo a esas personas con capacidades distintas y lo hacen desde que nació el proyecto con la ayuda de Cotramel Llavallol. A través de distintos insumos generan distintos objetos para la venta.

"Lo que se necesita es contar con trabajo que ellos puedan estar activos. Por eso, convocamos a empresas o instituciones que necesiten personas para embalajes o estuchado que es parte de lo mucho que hacen los chicos de Puerto Arcoíris. Ellos están dispuestos a que le envíen trabajo de este tipo. Queremos que lo que sucedió con Cimarrón sea la primera experiencia de muchas más", pidió Macchi.

Sublimados, carpintería, pintura y distintos oficios es lo que aprenden los chicos de Puerto Arcoíris. Cuentan con un amplio catálogo de objetos como yerberas, azucareras y tazas en bandejas especialmente confeccionadas por ellos mismos.

"Sabemos la importancia de este tipo de vínculos y celebramos estas relaciones que fortalecen lo colectivo y también lo individual, ya que impacta en la vida de cada persona que forma parte. Desde Cotramel, estamos profundamente agradecidos de formar parte de esta red de trabajo que de verdad cambia realidades", concluyeron.