Dolor por la muerte de un dirigente histórico de la AFA: los mensajes de Los Andes y Temperley

El dirigente de Acassuso era un hombre fuerte dentro de la AFA.

El fútbol argentino amaneció este miércoles con la triste noticia del fallecimiento de Javier “Pipo” Marín , actual vicepresidente de Acassuso y dirigente importante en la estructura de la AFA . Por eso, al conocerse la noticia, varios clubes del fútbol argentinos enviaron sus condolencias, entre ellos Los Andes y Temperley .

Marín fue un histórico dirigente del ascenso, durante años presidió la mesa directiva de la Primera B y actualmente ocupaba un cargo (vocal) en el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino , siendo uno de los hombres de mayor confianza de Claudio “Chiqui” Tapia y con vínculo cercano con la mayoría de los clubes del ascenso.

Es por este motivo que, tras confirmarse el deceso del dirigente de 46 años luego de sufrir una crisis cardíaca, Los Andes y Temperley fueron de las tantas instituciones que utilizaron sus cuentas oficiales en las redes sociales para enviar sus condolencias y ambos coincidieron en el mensaje.

“Desde el Club Atlético Los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Javier “Pipo” Marín, histórico dirigente de Acassuso y de la Asociación de Fútbol Argentino. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos y a toda la familia Quemera”, señaló el equipo de Lomas de Zamora.

#ProfundoDolor La @afa, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Javier Francisco "Pipo" Marín, Vicepresidente del Club Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación.



— AFA (@afa) February 25, 2026

Temperley, por su parte, remarcó: “Desde el Club Atlético Temperley lamentamos el fallecimiento de Javier "Pipo" Marín, histórico dirigente del Club Atlético Acassuso y de la Asociación del Fútbol Argentino. Mucha fuerza para sus familiares, amigos y conocidos”.

El que también se expresó en sus redes sociales fue Brown de Adrogué, que definió a "Pipo" Marín como “un amigo” de la institución. “Hasta siempre Pipo”, señaló la entidad tricolor.

Esta triste noticia significó un cimbronazo en la estructura de la AFA en medio de una semana caliente, justamente a días de la decisión de suspender la fecha 9 del Torneo Apertura y toda la actividad del fútbol argentino pactada entre el 5 y 8 de marzo en repudio al llamado a indagatoria de “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por una causa de supuesta evasión fiscal.