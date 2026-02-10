Atención: el fútbol de ascenso será transmitido por AFA

La televisación de los partidos del ascenso fue la novela del verano, eclipsando por momentos el mercado de pases. Los Andes y Temperley , en el marco de la Primera Nacional , esperaron ansiosos la resolución que llegó este martes con la confirmación de que la Asociación del Fútbol Argentino se encargará de la transmisión de los partidos de la segunda categoría.

La casa madre del fútbol argentino, con sede en Viamonte 1366 -según la Agencia Noticias Argentinas-, no llegó a un acuerdo con las diferentes empresas de televisión interesadas en la Primera Nacional -entre ellas TyC Sports abogaba por la continuidad - y desechó las ofertas, quedándose con los derechos de emisión de los partidos de la temporada 2026 tras largas negociaciones con diferentes partes.

De esta manera, la AFA transmitirá los partidos por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, LPF Play. Además, se consignó que el primer mes de suscripción será gratuito, y luego pasará a ser pago.

Con esta decisión, se pone punto final a una larga confrontación en que las partes involucradas no llegaron a buen puerto y que retrasó una semana los inicios de los campeonatos, que estaban previstos arrancar el 7 de febrero.

Suscripción y cuánto recibirá cada club del ascenso

Por el momento, se desconoce el monto estimado de cuánto costará la suscripción luego de los primeros 30 días que serán gratis. Pero, se especula con que valdrá US$10, un equivalente a $14 mil.

En el caso de Los Andes y Temperley, se estima que cada club -como el resto de la divisional- llegará a recibir $65 millones por las transmisiones. Esta medida también abarca a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B al Torneo Federal A.

La Primera B y otras categorías

En la Primera B, por ejemplo Talleres de Escalada y Brown de Adrogué, conjuntamente a los demás clubes, percibirán $20 millones; mientras que la Primera C y el Torneo Federal A recibirán $12 millones.

AFA Play es un streaming de la Liga Profesional, ente de la AFA, que regula la Primera División del fútbol argentino y transmite el Torneo Proyección y el Torneo de Fútbol Femenino.