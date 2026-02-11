miércoles 11 de febrero de 2026
Cómo serán los accesos para Banfield-Racing en el estadio Florencio Sola

Con la autorización de los organismos de seguridad para la presencia de la parcialidad de la Academia, Banfield brindó un completo detalle.

Banfield ocupará la Tribuna Mouriño, entre otros sectores.

Este sábado, Banfield recibirá a Racing Club por la 5º fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, con la novedad que habrá visitantes en el estadio Florencio Sola, según confirmó la A.Pre.Vi.De. La dirigencia del Taladro informó cómo serán los accesos para ambas parcialidades.

Los hinchas y socios de Banfield ocuparán tres sectores del estadio: Tribuna Osvaldo Fani, Tribuna Eliseo Mouriño y Platea Garrafa Sánchez; mientras que los simpatizantes de la Academia ocuparán la Tribuna Valentín Suárez baja y alta.

Racing en Banfield
Hinchas de Racing en la Tribuna Valent&iacute;n Su&aacute;rez.

El acceso para los visitantes será por las puertas 11 y 12, a través de la calle Gallo. Y para los locales será por la puerta 8 (Gallo y Arenales) para la Tribuna Eliseo Mouriño, por la puerta 7 (por Levalle y Granaderos) para la Tribuna Fani y por arenales y Peña para la Platea Garrafa Sánchez.

Venta de entradas para Banfield-Racing

En relación a las entradas, se pusieron a la venta de manera online, a través de AccessFan, en principio de manera exclusiva para el público local y para socios de Racing Club. Este jueves se habilitará el expendio para el público en general.

La A.Pre.Vi.De. dispuso para la parcialidad de Racing Club un total de 5.000 entradas populares ($50 mil) y 600 plateas ($75 mil).

En tanto, para los hinchas de Banfield los valores no se modificarán, siendo los mismos que la fecha pasada: general ($40 mil), jubilados ($20 mil), menores ($14.500). Socios ingresarán de manera gratuita con cuota de enero paga a las Tribunas Eliseo Mouriño y Osvaldo Fani.

En dos de los tres partidos del presente Torneo Apertura en Peña y Arenales se autorizó el ingreso del público visitante. Ya lo hizo Huracán en la fecha inaugural y ahora será el turno de Racing Club, que ya había concurrido al estadio Florencio Sola en octubre de 2025 por el Torneo Clausura.

