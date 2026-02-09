Mauro Méndez, tras la derrota de Banfield: "Que los refuerzos se adapten rápido"

Banfield se complica si no suma. Y más si no lo hace fuera de casa, donde le cuesta el doble. El Taladro aguantó hasta dónde pudo a Belgrano de Córdoba, resistió con su arquero Facundo Sanguinetti como figura, pero en desventaja careció de atributos futbolísticos para cambiar el resultado.

Para el delantero Mauro Méndez la “jerarquía” del rival y la prematura salida por lesión de Santiago Esquivel , fueron causales que influyeron en el desarrollo. “Intentamos hacer un partido diferente a lo que veníamos haciendo conociendo la jerarquía que tienen ellos en el mediocampo. Creo que con la lesión de Esqui ( Santiago Esquivel ) nos faltó un poco de esa intensidad que él tiene para recuperar y generar ese juego”, reconoció el uruguayo.

En esa línea, el ex Estudiantes de La Plata añadió que “lastimosamente les dimos mucho la pelota, después en el segundo tiempo cuando ellos hacen el gol quizá se tiran un poco atrás y pudimos generar un poco de chances. Pero fue difícil el partido”.

Banfield buscó reaccionar luego del golazo de Lucas Zelarrayán, cuando Pedro Troglio rompió con el pragmatismo mandando a la cancha a Tomás Adoryan, Lisandro Piñero y Rodrigo Auzmendi.

Mauro Méndez confía en que los refuerzos anunciados en los últimos días deberán acoplarse rápido para ayudar al resto. Luego de levantar las inhibiciones, el club anunció a Neyder Moreno, Federico Anselmo, Favio Álvarez y Thomas Rodríguez, pero faltan más.

Mauro Méndez Banfield Mauro Méndez lleva dos goles en el Torneo Apertura.

“Ahora con las incorporaciones que vinieron, que se adapten rápido también para darnos una mano. Miraba cuando salimos al segundo tiempo el medio de la cancha, eran todos pibes del club que están haciendo sus primeras armas y con rivales de esta jerarquía”, graficó el oriundo de Salto sobre la realidad que atraviesa Banfield.

Y agregó que “se hace difícil a veces, no digo que lo hicieron mal, lo hicieron muy bien, pero hay que estar en los detalles, en las mínimas cosas”.

El enojo del final y lo que viene para Banfield

Por último, se refirió al cruce que tuvo con Alcides Benítez, jugador de Belgrano de Córdoba. “Estuvo mal, no tiene sentido, les gritó a los compañeros el triunfo en la cara y le dije que estaba mal. Me parece que no daba lo que hizo. En un par de veces le gritó a (Ignacio) Abraham y a (Lisandro) Piñero, lo vi de lejos y fui a encararlo. Pero nada, está mal, si se quiere ganar a la gente lo tiene que ganar jugando al fútbol, no haciendo esas bobadas”, cerró.

Con cuatro puntos en la Zona B del Torneo Apertura, Banfield apuntará a la recuperación frente a Racing Club (tres unidades), que ganó después de tres derrotas consecutivas. El encuentro se jugará el próximo sábado, a las 17.30, en el estadio Florencio Sola.