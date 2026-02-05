Banfield levantó las inhibiciones y empiezan a llegar los primeros refuerzos para el Torneo Apertura

Las buenas noticias comienzan a aparecer en Banfield después de pasarla mal durante un tiempo prolongado. Es que la dirigencia encabezada por Matías Mariotto no podía levantar las inhibiciones y eso ocasionaba ser el único club de Primera División que no podía traer refuerzos. Ya está hecho el pago y aparecieron las primeras caras nuevas para el Torneo Apertura.

Eran siete las inhibiciones que pesaban sobre el club. Una suma que rondaba 1.300.000 dólares, la cual pudo ser solventada, por lo que Banfield ya envió el dinero. De todos modos, los primeros refuerzos ya comenzaron a entrenar con el plantel, aunque restan las confirmaciones oficiales de sus arribos a la institución. Lo concreto es que Banfield ya no está inhibido y el club ya lo anunció oficialmente.

Los jugadores Neyder Moreno, Federico Anselmo, Favio Álvarez y Thomás Rodriguez se presentaron en el Campo de Deportes de Luis Guillón , entrenaron y en las próximas horas firmarán sus vínculos con Banfield. De esta manera llega la primera tanda de jugadores para reforzar el equipo de Pedro Troglio.

Con el mercado ya cerrado, son pocas las opciones que tiene la dirigencia del Taladro para incorpora. Es por eso que, hasta el momento, los refuerzos que cerraron fueron todos en condición de libre.

Federico Anselmo es delantero y es uno de los futbolistas de experiencia que llega a Banfield para esta temporada. Viene de jugar la última temporada para San Martín de San Juan, donde perdió la categoría y anotó un gol en 20 partidos disputados. En su carrera, además del conjunto sanjuanino, vistió en el país las camisetas de Estudiantes de La Plata, Atlético Rafaela, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors y Quilmes. En el exterior jugó en Independiente Santa Fe de Colombia, Palestino de Chile, Deportivo Maldonado de Uruguay y Cluj de Colombia. A los 31 años, tendrá un nuevo desafío en Banfield.

federico anselmo quilmes Federico Anselmo es nuevo refuerzo de Banfield con pasado en Quilmes.

Uno de los jugadores que genera mayor expectativa es el colombiano Neyder Moreno. Es extremo, tiene 28 años y tuvo un último paso de tres meses por Atlético Bucaramanga de Colombia para cerrar el 2025 con dos goles y una asistencia en 17 partidos. La curiosidad es que su inicio futbolístico fue en Evigado, al igual que James Rodríguez. También, jugó en Atlético Nacional de Medellín, Independiente Santa Fe y Auckland City de Nueva Zelanda.

Un jugador surgido de la cantera del Taladro y un ex Lanús llegan a Banfield

El caso más llamativo de los refuerzos es el de Favio Álvarez, ya que el mediocampista llega a Banfield con una larga inactividad. Tiene 33 años y se encuentra sin club desde diciembre de 2024, cuando se fue de Lanús. Hizo todas las divisiones inferiores en Talleres de Córdoba, también tuvo pasos por Defensa y Justicia y Sarmiento antes de llegar a Atlético Tucumán, donde tuvo éxito y por eso se dio el traspaso a Pumas de México y Los Ángeles Galaxy. También vistió la camiseta de Colón de Santa Fe y es uno de los jugadores a recuperar por Pedro Troglio y su cuerpo técnico.

El único caso entre estos cuatro que no se encontraba libre es el de Thomas Rodríguez, que rescindirá su contrato en Juventud de Las Piedras, donde jugó 25 encuentros y dio un pase de gol. El atacante de 29 años de edad salió de las inferiores del Taladro en 2016, a mediados del año siguiente se fue al Genoa de Italia, pasó por el fútbol portugués, chileno y español antes de llegar a Uruguay.

thomas rodriguez banfield Thomas Rodríguez vuelve a Banfield.

Otros refuerzos que están al caer en Banfield

Desde Banfield esperan que este jueves llegue al predio David Zalazar para que tenga su primer entrenamiento y firme su contrato a préstamo por un año. El extremo de 23 años de edad viene de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero, pero su pase pertenece a Talleres de Córdoba. En el Ferroviario apenas sumó 14 partidos. También vistió las camisetas de Argentinos Juniors, Barras Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Otro de los futbolistas que se sumaría a Banfield es Ignacio Pais. El mediocampista de 25 años de edad, nació en Quilmes y se formó en las divisiones inferiores de Racing. Fue internacional con la Selección Argentina Sub 17 y se marchó muy joven para jugar en el fútbol español, donde vistió las camisetas de equipos de la tercera división de aquel país como La Solana, Cartagena B y Antequera, hasta recalar en Danubio de Uruguay, donde jugó durante la última temporada.