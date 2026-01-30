Rodrigo Auzmendi: "Quiero ayudar a Banfield si es que me toca irme"

En Banfield se mantienen alerta ante la posible salida de Rodrigo Auzmendi. Luego de la derrota ante Sarmiento de Junín , las aguas están caldeadas, el descenso acecha y el panorama es poco alentador para lo que viene. Para el Taladro no fue bueno el comienzo del Torneo Apertura , por lo cual el sufimiento permanece como una condena que se avecina.

El delantero que llegó la pasada temporada desde el fútbol de Honduras se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, su venta podría significar un salvavidas para Banfield en relación al levantamiento de las inhibiciones que pesan sobre el club. Aunque el futbolista no está del todo convencido de salir de la institución, se aguarda por una resolución.

El atacante es pretendido por Rosario Central, pero surgieron inconvenientes a la hora de sellar el traspaso al Canalla . En las últimas horas, no se llegó a un acuerdo por su contrato, ya que Banfield posee el 80 por ciento de su ficha, los clubes habían alcanzado un acuerdo, pero el problema surge desde lo económico. Para el Taladro sería la solución a los problemas de las inhibiciones, necesita la venta para levantarlas, pagar sueldos atrasados y traer refuerzos.

“Se hablaron muchas cosas, se habló demás, quiero ser el primero en poder ayudar al club si me tengo que ir. La realidad es que a mi nadie me llamó, el arreglo fue entre clubes pero no conmigo", aseguró Auzmendi al término del encuentro en Junín ante Sarmiento.

Además, existe otra oferta por Auzmendi que es de Independiente del Valle de Ecuador. Lo cierto es que el conjunto ecuatoriano depende de la venta de Claudio Spinelli a Vasco Da Gama de Brasil y hasta que no se concrete no podrá avanzar por el delantero de Banfield.

A su vez, Auzmendi señaló que "uno siempre está preparado para jugar donde toque". Y confesó: "El primer partido estaba medio mal, tenia la cabeza mal por todo lo que se hablaba”.

Con esos ingresos, la dirigencia del club planea levantar las siete inhibiciones que mantiene, cerrar algunas incorporaciones y alivianar la situación salarial de sus jugadores y empleados.

Aunque en los últimos días se pagaron sueldos correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, la institución todavía adeuda los premios y sueldos de diciembre y enero, que se sumará en los próximos días. Así, el Taladro planea apaciguar la crisis económica durante algún tiempo, hasta cobrar los derechos televisivos en marzo.

Lo que viene para Banfield en el Torneo Apertura

El equipo dirigido por Pedro Troglio no tuvo el mejor comienzo de año. Con el empate ante Huracán como local y la derrota ante Sarmiento en condición de visitante, el Taladro se encuentra muy comprometido en la tabla de los promedios, ya que se ubica antepenúltimo (sólo por delante del conjunto de Junín y de Estudiantes de Río Cuarto).

Si bien se llevan disputadas sólo dos jornadas del campeonato, en la próxima fecha Banfield recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el martes desde las 19 en el Florencio Sola. Otro partido crucial en la lucha por mantener la categoría.