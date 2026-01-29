Banfield sacó un reprobado en su visita a Sarmiento

Live Blog Post

Mal paso de Banfield ante un rival directo en el promedio

Por la 2º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Banfield perdió por 1-0 frente a Sarmiento de Junín, como visitante. En un duelo clave por la parte baja, el Verde se impuso por un penal de Diego Churín sobre el cierre de la etapa inicial y recortó la distancia a cuatro puntos en la tabla de los promedios.

Fue la única diferencia entre los dos equipos, que mostraron serias dificultades para generar fútbol. Se jugó mucho por arriba y se cortó mucho con faltas. Cuando se terminaba el primer tiempo, Nicolás Meriano sujetó de la camiseta a Diego Churín luego de un rebote en Facundo Sanguinetti, el árbitro marcó el penal y roja al defensor.

Con la desventaja en el marcador y numérica, Banfield mostró falencias en el contexto de lo que se jugaba, no pudo armar juego, general jugadas de gol y solo se mantuvo por la incapacidad de Sarmiento para liquidar el partido.

Banfield suma problemas, deja puntos en el camino y lo mejor que le puede pasar es ganarle el próximo martes al ascendido Estudiantes de Río Cuarto, porque si no, se irá complicando solo.