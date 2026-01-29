viernes 30 de enero de 2026
Banfield sacó un reprobado en su visita a Sarmiento

En un partido clave para el promedio, Banfield no estuvo a la altura, sufrió la expulsión de Nicolás Meriano y careció de respuestas anímicas y futbolísticas.

Diariolaunion | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
EN VIVO

Live Blog Post

Mal paso de Banfield ante un rival directo en el promedio

Por la 2º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Banfield perdió por 1-0 frente a Sarmiento de Junín, como visitante. En un duelo clave por la parte baja, el Verde se impuso por un penal de Diego Churín sobre el cierre de la etapa inicial y recortó la distancia a cuatro puntos en la tabla de los promedios.

Fue la única diferencia entre los dos equipos, que mostraron serias dificultades para generar fútbol. Se jugó mucho por arriba y se cortó mucho con faltas. Cuando se terminaba el primer tiempo, Nicolás Meriano sujetó de la camiseta a Diego Churín luego de un rebote en Facundo Sanguinetti, el árbitro marcó el penal y roja al defensor.

Con la desventaja en el marcador y numérica, Banfield mostró falencias en el contexto de lo que se jugaba, no pudo armar juego, general jugadas de gol y solo se mantuvo por la incapacidad de Sarmiento para liquidar el partido.

Banfield suma problemas, deja puntos en el camino y lo mejor que le puede pasar es ganarle el próximo martes al ascendido Estudiantes de Río Cuarto, porque si no, se irá complicando solo.

Final del partido

Dura derrota para Banfield en Junín. Sarmiento lo venció por 1-0, con un gol de penal de Diego Churín. Jugó todo el segundo tiempo con uno menos y careció de argumentos para cambiar el trámite y el resultado. Complicado el panorama para el Taladro.

Mauro Méndez
Facundo Sanguinetti evitó el segundo

El arquero de Banfield salió rápido de reflejos tapándole el mano a mano a Junior Marabel.

Banfield arrimó sobre el final

Tras un centro de Ignacio Abraham se elevó Rodrigo Auzmendi, pero su cabezazo no tuvo dirección y se fue por arriba.

Promediando el segundo tiempo Banfield no encuentra el empate

Pedro Troglio movió el banco en busca de “refrescos”, pero el equipo todavía no aparece. Lo bueno, que solo pierde por un gol, ya que Sarmiento no se anima a liquidarlo.

Llegó Banfield en el arranque del complemento

Apilada de Juan Alfaro para la diagonal de Mauro Méndez que pisando el área sacó un remate cruzado que se fue abriendo y se perdió por el segundo palo.

Arrancó el segundo tiempo

Banfield debe remontar el partido con un hombre de menos en los 45 minutos finales. Sin cambios en el equipo de Pedro Troglio.

Banfield
Banfield tiene que remontar en Jun&iacute;n.

Banfield tiene que remontar en Junín.

Final del primer tiempo en Junín

Sobre el cierre, el penal de Diego Churín destrabó un partido equilibrado, mal jugado y sin jugadas de riesgo. Para colmo, Banfield se quedó con uno menos por la roja a Nicolás Meriano.

¡¡¡Gol de Sarmiento!!

Diego Churín, a los 50 minutos, colocó la pelota suavemente a la derecha del arquero, que eligió el palo opuesto. Banfield se va al descanso abajo en el marcador y con un jugador menos.

Todo mal para Banfield: penal y roja a Nicolás Meriano

Facundo Sanguinetti sacó un cabezazo abajo, pero en el rebote el defensor de Banfield sujetó de la camiseta a Diego Churín. El árbitro Nazareno Arasa echó al central del Taladro, revisó en el VAR y confirmó la expulsión.

Partido aburrido y con nulas llegadas a los arcos

Sarmiento y Banfield no se sacan ventajas en un partido discreto, friccionado, cortado y carente de atractivos en las áreas.

De pelota parada la visita casi sorprende

Muy buen tiro libre de Ignacio Abraham buscando el caño derecho hacia donde se estiró Javier Burrai para desviar al córner de manera sensacional.

Banfield intenta progresar por las bandas

El Taladro ataque por los costados, sobre todo por derecha, pero por ahora los delanteros no logran conectar.

Comenzó el partido en el estadio Eva Perón, de Junín

Banfield va por su primer triunfo en la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional frente a Sarmiento, en un choque clave para la tabla de promedios. El arbitraje a cargo de Nazareno Arasa, que reemplazó a Sebastián Martínez Beligoy.

Equipo de Banfield
Los 11 de Banfield en el Eva Per&oacute;n de Jun&iacute;n.

Los 11 de Banfield en el Eva Perón de Junín.

Formaciones confirmadas de Sarmiento y Banfield

Sarmiento: Javier Burrai; Santiago Salle, Gastón Arturia, Renzo Orihuela y Lucas Suárez; Yair Arismendi, Carlos Villalba, Cristian Zabala y Jonatan Gómez; John Rentería y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Juan Luis Alfro, Lautaro Ríos y Tomás Adoryan; Bruno Sepúlveda y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Nazareno Arasa. Estadio: Eva Perón.

