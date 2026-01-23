Pedro Troglio, sobre el momento de Banfield: "¿A quién traés? ¿A mi viejo que está en el cielo?"

Luego del empate de Banfield con Huracán en el debut del Torneo Apertura , Pedro Troglio habló especialmente, y con total sinceridad, del complejo momento del club en el mercado de pases , en el que no hubo incorporaciones pero sí bajas sensibles.

"Ya empezó el campeonato, por más de que se abra el mercado, ¿A quién traes? ¿A mí viejo que está en el cielo? No hay nada para traer hoy", explicó de manera contundente el entrenador del Taladro.

"En estás películas siempre alguien queda perjudicado y es lógico. Vivimos de lo mismo, pero tenemos necesidades distintas. El club tiene la necesidad de vender para pagar deudas y empleados. Al técnico no le importa eso, a mí me importa que me traigas 10 jugadores más. Yo prefiero armar un equipo porque si pierdo me echan o me tengo que ir", agregó Pedro Troglio .

La última baja confirmada hasta hoy en el plantel fue la de Martín Río , que se marchó a Talleres de Córdoba, apenas unos días después de que el DT pidiera casi a los gritos que no se fuera nadie más. "Uno piensa que no se le vaya nadie y menos un jugador como Martín Río, pero el club si no vende no puede subsistir. Es normal y está bueno que cobren los empleados", remarcó.

Pedro Troglio habló de la posible salida de Banfield de Rodrigo Auzmendi a Boca

En estos días puede confirmarse una salida más: Rodrigo Auzmendi está muy cerca de convertirse en jugador de Boca. Si bien significará algo de alivio económico para el club, Pedro Troglio sabe que también representará una complicación en lo deportivo. Sin embargo, fue cauteloso.

"Auzmendi está bien, los rumores son rumores hasta que se concretan. Si se concreta se intentará ver si queda algo en el mercado. Yo no veo hoy qué jugador pueda venir a Banfield que este libre y en condiciones de jugar. Por ahí viene uno que tarda 8 o 9 partidos en ponerse bien y ya es el final del campeonato", aclaró el entrenador en conferencia de prensa.

"Entendemos que es claro que el plantel quedó corto. Hay muchos chicos y a los chicos hay que llevarlos con tranquilidad, no son momentos ideales para los chicos. Se tienen que hacer hombres de golpe y van a tener entrar, equivocarse y acertar para de a poco acomodarse", analizó Pedro Troglio.

Por último, sobre su situación particular, el DT, a quien el público de Banfield le valora que siga al frente ante tantas turbulencias, sostuvo: "Yo estoy bien, me hubiera gustado tener un mercado de pases, mantener el equipo y traer 3 o 4 chicos. Si pasaba eso vos decías, epa estamos para ir por más".