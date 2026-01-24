Respira Pedro Troglio en Banfield: Boca se bajó del interés por Rodrigo Auzmendi

Boca se bajó de la negociación por Rodrigo Auzmendi y respira Pedtro Troglio en Banfield.

Finalmente, todo parece indicar que el delantero Rodrigo Auzmendi se quedará en Banfield, para alivio del entrenador Pedro Troglio, ya que Boca se bajó de la negociación para contar con el delantero, luego de la contraoferta que presentó el Taladro.

En un principio, con el pase caído del colombiano Marino Hinestroza, Juan Román Riquelme y Boca salieron rápidamente al mercado de pases a buscar jugadores de ataque. Allí encontraron en el delantero de Banfield una buena posibilidad.

La primera comunicación derivó en una consulta del Xeneize sobre la cotización de Rodrigo Auzmendi. Desde Banfield respondieron que, a cambio de 2,5 millones de dólares a cambio del 80% del pase, la operación se realizaría. En Boca no vieron con buenos ojos ese número.

A partir de esa negativa, en Banfield enviaron una contrapropuesta: 2 millones de dólares por el 100% del pase del delantero. Sin embargo, Juan Román Riquelme y el Chelo Delgado consideraron demasiado elevadas las pretensiones del Taladro, por lo que Boca decidió bajarse de la negociación.

Respira Pedro Troglio en Banfield Luego del empate 1-1 con Huracán por el debut en el Torneo Apertura, el entrenador de Banfield, Pedro Troglio, salió a hablar con total sinceridad sobre el presente del club en el mercado de pases. Ante la imposibilidad de incorporar, consideró vital que no se fueran más jugadores del plantel. Ahora, con la casi segura continuidad de Rodrigo Auzmendi, el DT tiene motivos para estar, al menos, algo más tranquilo pensando en un durísimo año deportivo.

