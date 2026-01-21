Banfield en alerta por la consulta de Boca por Rodrigo Auzmendi

La salida de Martín Río , de Banfield a Talleres de Córdoba, fue un duro golpe para Pedro Troglio , ya que lo consideraba pieza clave de un equipo que no sumó refuerzos. Y, ahora, otra noticia sacude al DT del Taladro : Boca pidió condiciones por el delantero Rodrigo Auzmendi mientras maneja otras alternativas.

El goleador, oriundo de Adolfo Gonzáles Chaves fue de mayor a menor en Torneo Clausura pasado en Banfield, al que llegó desde Motagua de Honduras. Totalizó 15 partidos, cuatro goles y dos asistencias en el Albiverde.

A último momento. Talleres de Córdoba avanzó y deja a Banfield sin una de sus principales figuras

Comienza el Apertura. Sergio Vittor, defensor de Banfield, con la expectativa de sumar en un año difícil

El club presidido por Matías Mariotto debe levantar siete inhibiciones , las cuáles no le permitieron sumar refuerzos en el mercado de pases, por lo que arrancará el Torneo Apertura sin caras nuevas. Necesita dinero para acomodarse económicamente, algo entrará por Martín Río y ahora ven con buenos ojos la consulta que llegó desde la Ribera por el delantero. Además, las noticias cuentan que Boca fue más allá y se comunicó con el entorno del futbolista.

“En Boca preguntaron condiciones por Rodrigo Auzmendi, centro-delantero de Banfield , que le hizo un gol a Lanús en el clásico del año pasado. Tuvo un paso por el fútbol de Honduras. En Boca preguntaron condiciones por él”, contó el periodista Matías Sosa, en TyC Sports.

“La última oferta que llegó fue desde el fútbol ruso y la cotización rondaba los US$2 millones brutos”, aportó Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases. A mediados de diciembre de 2025, dos clubes de la Premier de Rusia preguntaron por el goleador: Ajmat Grozni y F.C. Sochi.

Rodrigo Auzmendi Rodrigo Auzmendi convirtió para Banfield frente a Lanús.

De ser ese el monto, Juan Román Riquelme no tendría problemas en abonarlo, pero hay prioridades: caída la llegada del colombiano Marino Hinestroza, los apuntados son Ángel Romero, Alexis Cuello y Ezequiel “Chimy” Ávila, negociaciones más elevadas desde lo económico respecto a Rodrigo Auzmendi.

Pasos previos antes de llegar a Banfield

El delantero, luego de pasar por las divisiones formativas de Plaza Colonia, Porto y Gimnasia y Esgrima La Plata, recaló en San Marcos de Arica. En 2024 se unió a Motagua, de Honduras, donde compartió equipo con su hermano Agustín. Disputó 49 partidos y convirtió 24 goles, lo que llamó la atención de Pedro Troglio -DT rival del Olimpia- que lo pidió como refuerzo para el Torneo Clausura pasado, firmando un contrato hasta diciembre de 2026.

Banfield cuenta con los siguientes delanteros en su plantel: Agustín Alaniz, Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi, más el juvenil Tiziano Perrotta, con primer contrato. Ya no están Julio Furch (Deportivo Winifreda, de la Liga Cultural de Fútbol), Marcos Arturia (Deportes Limache, Chile) y Marcos Echeverría (cedido a Temperley, Primera Nacional).

Cuando aquél interés desde Rusia parecía quedar en el olvido, el llamado desde Brandsen 805 encendió las alarmas. De acuerdo a como Boca lleve adelante las negociaciones ya mencionadas, se verá el real interés por Rodrigo Auzmendi, al cual Banfield estará atento ya que la necesidad de vender apremia.