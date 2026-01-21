Revelan cómo Juan Román Riquelme intenta conquistar a mujeres famosas

Luego de que salgan a la luz que los rumores sobre un supuesto romance entre Juan Román Riquelme y Julieta Ortega, Ángel de Brito contó con lujo de detalles cómo actúa suele actuar el presidente de Boca Juniors para conquistar a mujeres famosas.
En medio de los rumores de un romance entre Juan Román Riquelme y Julieta Ortega, Ángel de Brito contó algunas intimidades del presidente de Boca.
Luego de que salgan a la luz que los rumores sobre un supuesto romance entre Juan Román Riquelme y Julieta Ortega, Ángel de Brito contó con lujo de detalles cómo actúa suele actuar el presidente de Boca Juniors para conquistar a mujeres famosas.
“Algunos dijeron en redes que él la pasó a buscar por el edificio donde vive ella”, comenzó relatando Ángel de Brito sobre las versiones del inesperado romance.
Y agregó: “Se ve que alguien lo vio a Riquelme esperándola en la puerta. Ella respondió que lo conoce, pero que no está saliendo con nadie”.
“Él es muy de escribirle a las famosas por Instagram”, reveló el periodista y agregó: “Después pasan al WhatsApp y de ahí manda fotos de sus atributos”.
Mientras tanto, Julieta Ortega negó el romance y aseguró durante una entrevista que no tiene ningún vínculo con el presidente de Boca Juniors.
Mientras que Ángel de Brito lanzó una fuerte afirmación que reavivó viejos rumores: “Hay una angelita que se lo masticó a Riquelme. Salió con dos angelitas, ahora que me acuerdo”.
Si bien no dio nombres, tiempo atrás se mencionó a Nancy Duré y Luciana Elbusto como posibles romances, aunque ninguna de las partes confirmó esas versiones.