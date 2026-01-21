miércoles 21 de enero de 2026
Revelan cómo Juan Román Riquelme intenta conquistar a mujeres famosas

En medio de los rumores de un romance entre Juan Román Riquelme y Julieta Ortega, Ángel de Brito contó algunas intimidades del presidente de Boca.

Juan Román Riquelme, en medio de rumores.&nbsp;

Juan Román Riquelme, en medio de rumores. 

Luego de que salgan a la luz que los rumores sobre un supuesto romance entre Juan Román Riquelme y Julieta Ortega, Ángel de Brito contó con lujo de detalles cómo actúa suele actuar el presidente de Boca Juniors para conquistar a mujeres famosas.

“Algunos dijeron en redes que él la pasó a buscar por el edificio donde vive ella”, comenzó relatando Ángel de Brito sobre las versiones del inesperado romance.

Y agregó: “Se ve que alguien lo vio a Riquelme esperándola en la puerta. Ella respondió que lo conoce, pero que no está saliendo con nadie”.

“Él es muy de escribirle a las famosas por Instagram”, reveló el periodista y agregó: “Después pasan al WhatsApp y de ahí manda fotos de sus atributos”.

Mientras tanto, Julieta Ortega negó el romance y aseguró durante una entrevista que no tiene ningún vínculo con el presidente de Boca Juniors.

Julieta Ortega y Juan Román Riquelme, en medio de rumores.

Juan Román Riquelme y dos “angelitas”

Mientras que Ángel de Brito lanzó una fuerte afirmación que reavivó viejos rumores: “Hay una angelita que se lo masticó a Riquelme. Salió con dos angelitas, ahora que me acuerdo”.

Si bien no dio nombres, tiempo atrás se mencionó a Nancy Duré y Luciana Elbusto como posibles romances, aunque ninguna de las partes confirmó esas versiones.

