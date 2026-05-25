Mate y folklore en Lomas: así será la celebración patria de un centro de jubilados

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas de Zamora festejará la Semana de Mayo con su clásica mateada mensual, pensada como un espacio de distensión y de alegría. La jornada gratuita será este jueves con un espectáculo de pericón nacional a cargo del taller de folklore de la institución.

La mateada comenzará a partir de las 16 y se llevará a cabo en la sede del Centro de Jubilados Nuestra Amistad, la cual está situada en Díaz Vélez 368. Allí, como ya es una costumbre, se reunirán decenas de vecinos a compartir una merienda de camaradería, donde frecuentemente surgen charlas amistosas con temas de interés común para los asistentes.

“La idea es pasar una tarde agradable entre todos los socios y vecinos adultos mayores. Va a haber tiempo para charlas, risas y, por supuesto, festejaremos los cumpleaños de aquellas personas que hayan celebrado un año más de vida durante mayo”, anticipó Norberto Giambuzzi , presidente de la institución local.

La idea es pasar una tarde agradable entre todos los socios y vecinos adultos mayores. Va a haber tiempo para charlas, risas y, por supuesto, festejaremos los cumpleaños de aquellas personas que hayan celebrado un año más de vida durante mayo La idea es pasar una tarde agradable entre todos los socios y vecinos adultos mayores. Va a haber tiempo para charlas, risas y, por supuesto, festejaremos los cumpleaños de aquellas personas que hayan celebrado un año más de vida durante mayo

Como si eso fuera poco, y para estar a tono con una efeméride tan importante como lo es el Día de la Revolución de Mayo, el taller de folklore que funciona en el Centro de Jubilados Nuestra Amistad hará una demostración artística en vivo: los alumnos bailarán el pericón e invitarán a los presentes a ser parte del show.

La entrada es totalmente libre y gratuita para todos los vecinos de Lomas de Zamora que deseen participar de la mateada. Desde la organización les solicitaron a los asistentes contribuir con exquisiteces dulces o saladas, como así también con alguna gaseosa para compartir entre los presentes.

Para finalizar, Norberto anticipó que el próximo mes realizarán un almuerzo con show incluido para celebrar el 38º aniversario de la institución. Los vecinos ya pueden reservar su lugar mediante un mensaje de WhatsApp al 1173960012: a través de esa vía de comunicación se notificará el día del evento y el costo de la tarjeta.