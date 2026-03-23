Preparan una nueva mateada comunitaria para adultos mayores en Lomas

Los festejos de cumpleaños son muy populares en cada mateada.

Una nueva mateada se avecina en el Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas de Zamora. Este jueves 26 de marzo, los vecinos se podrán reencontrar en un espacio pensado para el disfrute y el bienestar de los adultos mayores. La entrada es libre y solamente se pide asistir con algo para compartir.

Norberto Giambuzzi, presidente del Centro de Jubilados Nuestra Amistad, dialogó con el Diario La Unión y contó que la mateada se hará de 16 a 18.30 en la sede de la institución, la cual se encuentra ubicada en Díaz Vélez 368 (en pleno Lomas de Zamora).

Un encuentro amistoso en Lomas de Zamora Como cada mes, la mateada servirá como vínculo de unión entre los propios vecinos, sean o no socios de la institución organizadora del evento. Lo que busca el Centro de Jubilados Nuestra Amistad con e sta actividad es fomentar la camaradería y la alegría entre los adultos mayores y que, al encontrarse con pares, puedan estimularse entre sí para encarar la cotidianidad de la vida.

e0a21fbe-c887-4a70-ae91-98c425c9cd0e Cada mateada es muy concurrida por los vecinos de Lomas de Zamora. Además de charlas, risas y música, habrá tiempo para los festejos: todos los asistentes que hayan cumplido años en marzo celebrarán un año más de vida en comunidad. “Los que cumplen años suelen traer la torta, mientras que el resto también aporta más exquisiteces y bebidas para la ocasión. La idea es que, entre todos, podamos pasar un grato momento”, indicó Norberto sobre la dinámica de la mateada.

La mateada es una actividad que se realiza hace ya varios años en la institución. Gracias a su constancia y a una organización aceitada, ganó popularidad en la zona: cada vez más vecinos asisten a las ediciones, las cuales son muy pedidas por los adultos mayores. Los lomenses que deseen participar de la jornada del 26 de marzo simplemente deben acercarse a Díaz Vélez 368 en el horario estipulado y disfrutar del encuentro.

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