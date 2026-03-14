Una histórica fábrica de Lomas de Zamora, al borde del cierre: no dejan entrar a los trabajadores

Cioccaplast , una fábrica de plásticos y accesorios eléctricos ubicada en la localidad de Villa Centenario , atraviesa una grave crisis económica y está al borde del cierre. Los trabajadores encontraron el lugar cerrado este viernes.

La fábrica tiene su sede en la calle Mario Bravo 1158, entre Ginebra y Bucarest . Fundada en noviembre de 1974, se dedican a fabricar y vender gabinetes, cajas y envolventes de usos múltiples, desarrollados en termoplásticos aislantes y metálicos.

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Después de 52 años de trayectoria en Lomas de Zamora , la empresa experimentó una caída en las ventas de más del 50%, lo cual le impide cubrir los costos de producción y manutención, según pudo averiguar La Unión .

A raíz de este problema, Cioccaplast tuvo que realizar una reducción de personal e implementó jornadas reducidas, con menos de la mitad de los empleados necesarios . Muchos renunciaron por falta de pago. La situación es muy delicada.

El panorama que ya era difícil se agravó en las últimas horas, cuando los trabajadores llegaron a la fábrica y encontraron el portón cerrado. Los dueños, a quienes conocen desde hace décadas, no avisaron nada sobre el cierre.

La voz de los empleados de la fábrica

empleados Los empleados de Cioccaplast no pudieron ingresar a la fábrica.

Juan Carlos, uno de los empleados más antiguos, dio detalles sobre lo que estuvieron viviendo en los últimos meses. “Hace unos años empezó a caer por esta crisis. No pagan sueldos, suspenden gente, no dan aviso. Hace ocho meses que no cobro el salario. Están pagando agosto de 2025 y estamos en marzo. Nadie se hace responsable de nada”, contó en diálogo con C5N.

El hombre contó que la empresa “tenía 40 empleados y ahora son 17”, ya que muchos se fueron por falta de pago. “No nos hacen los aportes desde octubre de 2023”, denunció Juan Carlos, quien calificó de “traición” este cierre sin aviso.

Por su parte, Gastón, quien trabaja en Cioccaplast hace 28 años, reprochó promesas incumplidas de pago. “Hoy nos encontramos con esta noticia que estaba todo cerrado y no pudimos ingresar. No nos pagan, nos prometieron que nos iban a pagar pero hasta ahora no llegó nada y hoy nos encontramos con que cerraron la puerta sin avisar”, explicó.

Según contaron desde el sindicato, los dueños se presentarán el martes en la fábrica para tener una reunión con todo el personal. Se desconoce el motivo.