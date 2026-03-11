Detuvieron a un motochorro en Villa Centenario por un robo en Lomas de Zamora

Un presunto delincuente de 22 años fue detenido por un robo ocurrido en Lomas de Zamora , donde un joven fue atacado en la vía pública por dos motochorros armados que lo despojaron de sus pertenencias por medio de amenazas .

Fuentes policiales señalaron a La Unión que la víctima 29 años se movilizaba en moto cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de un vehículo similar en Payró y Boedo con intenciones de asaltarlo.

El hecho ocurrido el lunes pasado derivó en la rápida intervención policial, con un operativo en la zona que permitió aprehender a uno de los sospechosos y recuperar la Honda GLH sustraída.

Según consta en el parte oficial del caso, tras ser alertados, efectivos policiales desplegaron un rastrillaje en la zona que permitió ubicar a los acusados en Villa Centenario . Al advertir la presenciade los uniformados, los delincuentes emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución que culminó cuando ingresaron a una vivienda situada en la calle Carriego al 256.

FotoJet - 2026-03-11T121507.748 Un arma de fuego incautada al acusado.

Operativo en Villa Centenario

Ante la fuga de los autores del hecho, los funcionarios policiales rodearon la manzada y llevaron a cabo un allanamiento de urgencia, con el aval de la UFI 4 de Lomas de Zamora.

Durante el procedimiento fue detenido Brian Nahuel F. (22) por los delitos de "tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego", "resistencia a la autoridad", "encubrimiento agravado", y "portación ilegal de arma de uso civil". Además, en el lugar se secuestró un revólver calibre 22 largo marca Rubí, con siete municiones, y la motocicleta utilizada en el asalto.

FotoJet - 2026-03-11T121622.885 Las motos secuestradas en el allanamiento.

Asimismo, los efectivos recuperaron la moto sustraída a la víctima y un teléfono celular Samsung A8. El segundo sospechoso logró escapar por los fondos de la propiedad y permanece prófugo.

En la parte trasera de la vivienda también fue hallada una motocicleta marca Rouser sin dominio colocado, con pedido de secuestro activo desde el 3 de marzo en una causa por "robo agravado" solicitada por la Comisaría de Ingeniero Budge. Se incautaron también diversas partes y accesorios de motocicletas de distintas marcas y modelos.