Detuvieron a un motochorro en Villa Centenario por un robo en Lomas de Zamora

Un presunto delincuente de 22 años fue detenido por un robo ocurrido en Lomas de Zamora, donde un joven fue atacado en la vía pública por dos motochorros armados que lo despojaron de sus pertenencias por medio de amenazas.
Fuentes policiales señalaron a La Unión que la víctima 29 años se movilizaba en moto cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de un vehículo similar en Payró y Boedo con intenciones de asaltarlo.
El hecho ocurrido el lunes pasado derivó en la rápida intervención policial, con un operativo en la zona que permitió aprehender a uno de los sospechosos y recuperar la Honda GLH sustraída.
Según consta en el parte oficial del caso, tras ser alertados, efectivos policiales desplegaron un rastrillaje en la zona que permitió ubicar a los acusados en Villa Centenario. Al advertir la presenciade los uniformados, los delincuentes emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución que culminó cuando ingresaron a una vivienda situada en la calle Carriego al 256.
Ante la fuga de los autores del hecho, los funcionarios policiales rodearon la manzada y llevaron a cabo un allanamiento de urgencia, con el aval de la UFI 4 de Lomas de Zamora.
Durante el procedimiento fue detenido Brian Nahuel F. (22) por los delitos de "tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego", "resistencia a la autoridad", "encubrimiento agravado", y "portación ilegal de arma de uso civil". Además, en el lugar se secuestró un revólver calibre 22 largo marca Rubí, con siete municiones, y la motocicleta utilizada en el asalto.
Asimismo, los efectivos recuperaron la moto sustraída a la víctima y un teléfono celular Samsung A8. El segundo sospechoso logró escapar por los fondos de la propiedad y permanece prófugo.
En la parte trasera de la vivienda también fue hallada una motocicleta marca Rouser sin dominio colocado, con pedido de secuestro activo desde el 3 de marzo en una causa por "robo agravado" solicitada por la Comisaría de Ingeniero Budge. Se incautaron también diversas partes y accesorios de motocicletas de distintas marcas y modelos.