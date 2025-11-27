Lomas de Zamora: prisión perpetua para los motochorros que asesinaron a un comisario en Banfield

Terminó el juicio en Lomas de Zamora por el crimen de Gustavo Romero, el comisario de la Policía Bonaerense asesinado en Banfield .

Los dos jóvenes que eran juzgados por el crimen del comisario de la Policía Bonaerense asesinado durante un intento de robo de motochorros en Banfield , fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora , por el hecho ocurrido en octubre del 2023.

Los jueces sentenciaron a los acusados, tal como había solicitado por la fiscal Sandra Rull por considerarlos coautores del delito de “robo calificado por arma de fuego en concurso real, con homicidio doblemente agravado criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

La víctima fue Gustavo Romero , de 43 años, quien era conocido entre los vecinos de Temperley por haber sido el titular de la Comisaría 8ª de Villa Galicia . Al momento de asesinato, trabajaba en la División Crimen Organizado de la delegación de La Plata.

Por el homicidio, llegaron a juicio dos jóvenes que habrían participado del asalto. El principal acusado era Gustavo Martins , señalado como el autor del disparo que le quitó la vida al comisario Romero.

El crimen del comisario en Banfield

El 2 de octubre de 2023, Gustavo Romero estaba en su moto en la puerta de una farmacia, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen y Vieytes, en Banfield Oeste, esperando que su esposa Daihana saliera de trabajar. En ese momento, fue abordado por delincuentes que intentaron robarle la moto.

Según se pudo reconstruir, Romero sacó su arma reglamentaria y en ese momento, los ladrones lo acribillaron a balazos, para luego escapar sin robarle la moto.

FotoJet (9) Los motochorros filmados durante el crimen ocurrido en Banfield.

El homicidio no quedó grabado en ninguna cámara de seguridad, pero sí hay registro de los delincuentes llegando al lugar y huyendo. Las imágenes fueron claves para identificar a dos de los involucrados. Entre ellos estaba Gustavo Martins, quien habría sido el que baleó al comisario.