Qué puestos ocupan Los Andes y Temperley en la tabla histórica de la Segunda División

Los Andes y Temperley, entre los que más sumaron en la Segunda División.

Los Andes y Temperley son dos equipos grandes del ascenso argentino y sus números así lo reflejan. En una región marcada por la cantidad de clubes separados por pocos kilómetros, ellos sacan pecho y se ubican entre los que más puntos sumaron en la historia de la segunda división del fútbol argentino .

El dato se desprende de un informe detallado realizado por el medio Asenso Mi Locura sobre la tabla histórica de la máxima categoría del ascenso, con la sumatoria de puntos de todas las temporadas desde 1917 hasta la actualidad.

Vale aclarar que la investigación rastreó datos desde era amateur hasta la fecha 3 de la actual temporada, con un detalle a tener en cuenta: la hoy llamada Primera Nacional comenzó a jugarse en 1986 y recién ahí, cuando se creó esta categoría para juntar a los equipos afiliados a la AFA con los del Consejo Federal, comenzaron contar los puntos de la mayoría de los equipos de interior.

Por eso, los primeros 14 puestos corresponden a equipos directamente afiliados, entre ellos Unión de Santa Fe. Recién en el puesto 15 aparece el primero del Consejo Federal: Instituto. El club cordobés es, justamente, el que más puntos sumó desde la creación de la Primera B Nacional.

En qué puestos se ubican Los Andes y Temperley

De acuerdo a este informe, el Milrayitas se ubica en la quinta colocación de la tabla histórica con un total de 2246 puntos en la segunda división, mientras que el Gasolero, en tanto, marcha en el sexto lugar, un puesto por debajo de su histórico rival, con un total de 2153 puntos.

El primer puesto le corresponde a Quilmes, quien acumuló hasta el momento 2876 unidades, y el podio lo completan Nueva Chicago, con 2846, y All Boys, 2594. El cuarto lugar es de Almagro, con 2505.

Embed - Ascenso Mi Locura on Instagram: "Esta es la TABLA HISTORICA de PUNTOS de la Segunda División del Futbol Argentino Contamos todos los puntos desde 1917 hasta la FECHA 3 de la Primera Nacional 2026" View this post on Instagram

Los otros clubes de la región que aparecen en los primeros puestos son El Porvenir, hoy en la Primera C, que se ubica en el puesto 11 con 1695 puntos. Un colocación debajo está Banfield, con 1657, aunque con la aclaración que el Taladro aparece dentro de los 20 equipos con más temporadas en la Primera División. Y el puesto 14 es de Tallares de Escalada, con 1592.

La tabla histórica de la Primera Nacional

La segunda división que hoy conocemos, llamada hace un par de años Primera Nacional, se empezó a jugar en la temporada 1986-1987 con equipos afiliados a la AFA y del Consejo Federal, donde están aglutinado la mayoría de los clubes del interior, salvo siete de Santa Fe (Colón, Unión, Rosario Central, Newell’s, Central Córdoba, Argentino de Rosario y Leones FC).

los andes y temperley en el gallardon y en el beranger Los Andes y Temperley están dentro de los 6 primeros en la tabla histórica.

Desde la creación de este nuevo torneo, Los Andes acumula 873 puntos (se suma tres puntos desde la temporada 1994-1995) y se ubica dentro de los 20 primeros. El equipo de Lomas de Zamora, que en 2025 regresó a la categoría después de seis años, ocupa el puesto 17.

Temperley, en tanto, superó la barrera de los 400 puntos en la pasada temporada y suma hasta el momento 437. Juega en esta divisional de manera interrumpida desde la temporada 2018-2019.