Franco Rodríguez y una alerta en Los Andes: "En esta categoría no te perdonan"

Franco Rodríguez analizó los puntos a corregir por Los Andes.
Los Andes aún no pudo ganar en la Primera Nacional.
Los Andes todavía no pudo ganar en tres fechas disputadas de la Primera Nacional. El Milrayitas cosechó dos empates (ante Almirante Brown y Ciudad Bolívar) y una derrota ante Defensores de Belgrano. El conjunto deLomas de Zamora buscará su primer éxito en el campeonato el próximo sábado cuando reciba a Central Norte de Salta en el Eduardo Gallardón.
Después de lo que fue el paro del fútbol argentino durante el fin de semana, los dirigidos por Leonardo Lemos ya comenzaron con los trabajos pensando en el choque ante el conjunto salteño. El Milrayitas buscará sacarse la mufa, ya que sólo convirtió un gol en tres partidos jugados. Ese será el primer déficit a corregir por el equipo.
A qué apunta Franco Rodríguez para que Los Andes logre su primera victoria
El punto débil de Los Andes ante Almirante Brown, Ciudad Bolívar y Defensores de Belgrano, fue la gran cantidad de ocasiones generadas y no poder marcar los goles. Sobre todo en el último encuentro ante el Dragón, el Milrayitas no fue efectivo y lo pagó caro.
"Creo que hicimos méritos para poder ganarlo, tratamos de imponer nuestro juego como siempre lo hacemos acá, pero bueno, tuvimos esa mala suerte que no la pudimos embocar y ellos la única clara que tuvieron la embocaron", resumió Franco Rodríguez sobre el último choque.
Asimismo, consideró que "nos faltó el gol y nada más". Y recordó: "tuvimos 13 remates al arco, cuatro en el palo creo que pegaron y faltó ese empujoncito de suerte para nuestro lado".
Las dificultades de Los Andes en la Primera Nacional