Franco Rodríguez y una alerta en Los Andes: "En esta categoría no te perdonan"

Los Andes todavía no pudo ganar en tres fechas disputadas de la Primera Nacional . El Milrayitas cosechó dos empates (ante Almirante Brown y Ciudad Bolívar) y una derrota ante Defensores de Belgrano. El conjunto de Lomas de Zamora buscará su primer éxito en el campeonato el próximo sábado cuando reciba a Central Norte de Salta en el Eduardo Gallardón.

Después de lo que fue el paro del fútbol argentino durante el fin de semana, los dirigidos por Leonardo Lemos ya comenzaron con los trabajos pensando en el choque ante el conjunto salteño. El Milrayitas buscará sacarse la mufa, ya que sólo convirtió un gol en tres partidos jugados. Ese será el primer déficit a corregir por el equipo.

El punto débil de Los Andes ante Almirante Brown, Ciudad Bolívar y Defensores de Belgrano, fue la gran cantidad de ocasiones generadas y no poder marcar los goles. Sobre todo en el último encuentro ante el Dragón, el Milrayitas no fue efectivo y lo pagó caro.

"Creo que hicimos méritos para poder ganarlo, tratamos de imponer nuestro juego como siempre lo hacemos acá, pero bueno, tuvimos esa mala suerte que no la pudimos embocar y ellos la única clara que tuvieron la embocaron", resumió Franco Rodríguez sobre el último choque.

Asimismo, consideró que "nos faltó el gol y nada más". Y recordó: "tuvimos 13 remates al arco, cuatro en el palo creo que pegaron y faltó ese empujoncito de suerte para nuestro lado".

los andes ante defensores Los Andes aún no pudo ganar en la Primera Nacional.

Las dificultades de Los Andes en la Primera Nacional

Si bien el conjunto de Lomas de Zamora todavía no pudo ganar en el actual campeonato, arrastra una seguidilla de seis partidos sin triunfos desde el campeonato anterior. La última victoria fue ante Almagro en septiembre del año pasado.

"Te equivocas acá y te embocan, pero trataremos de mejorar. Lo bueno que los errores que nos pasaron, corregir, que nos pase ahora y no en el final en los momentos decisivos", explicó Rodríguez.

Por último, concluyó: "Creo que la otra vez con Bolívar hicimos muchos méritos para ganar, fue un error que en esta categoría no te perdonan y hay que mejorarlo de cara a lo que viene".

En las próximas tres jornadas, Los Andes recibirá a Central Norte de Salta, luego visitará a Ferro en Caballito y en la séptima fecha llegará el tan ansiado clásico ante Temperley.