Adiós a Alicia Danesino, una voz de la poesía de Lomas de Zamora

Lomas de Zamora está de luto . La escritora local Alicia Danesino falleció ayer por la tarde y dejó un profundo vacío en el ámbito cultural del distrito. Referente de la poesía, fue despedida con profundo pesar por colegas y amigos que compartieron con ella el amor por la palabra.

Alicia Danesino nació en Buenos Aires, supo vivir en Avellaneda y se mudó a Banfield hace más de seis décadas, donde residió hasta sus últimos días. Arquitecta paisajista de profesión, supo desarrollar otra faceta creativa a través de la escritura y particularmente en la poesía : a lo largo de los años, sembró en los surcos de la cultura una veintena de libros , entre los que se contabilizan 17 poemarios, dos novelas y un libro de cuentos ( “Humo de volcán”, el último de su autoría, el cual fue presentado en el distrito a mediados del 2025).

Sus textos tenían la particularidad de ser escritos primeramente a mano, en un cuaderno, y luego los pasaba a la computadora para su versión definitiva. Gracias a su talento innato, el cual volcó en centenares de hojas, logró reconocimiento en Lomas de Zamora , en distintos puntos de Argentina y también en el exterior, cosechando una innumerable cantidad de premios y galardones, entre ellos el Premio Internacional “Horacio Quiroga” o el Premio Pablo Neruda.

El recuerdo de sus colegas en Lomas de Zamora

Lydia Pistagnesi es escritora local y tuvo la suerte de vivenciar con Alicia una gran cantidad de eventos, viajes y encuentros gracias a compartir la misma pasión por las letras. Entre ambas se forjó una amistad que perduró por más de dos décadas.

Juntas tuvieron la posibilidad de llevar el talento de la palabra y la escritura a Estados Unidos, Puerto Rico, Perú y Ecuador: en este último país fue donde bautizaron a Alicia Danesino con el apodo “La Dama de Plata”, mote con la que fue reconocida en toda América.

Alicia deja una huella imborrable en Lomas de Zamora.

“Alicia era una extraña figura en el mundo de las letras porque no le interesaba tener gloria o recibir aplausos, ella prefería ser referente de las futuras generaciones para hacerles comprender lo que se logra con respeto, estudio, trabajo, sinceridad y paciencia. Estoy destruida por la noticia de su partida, realmente no lo puedo creer”, dijo Lydia, muy conmovida.

Por su parte, la escritora local Laura Coronel también se sumó al lamento por la partida física de Danesino: “Alicia fue reconocida a nivel internacional por su talento. Era una maravillosa persona”.

Con una obra que atravesó fronteras, Alicia Danesino deja una huella imborrable en la cultura. Sus versos seguirán presentes en cada página y en cada lector que encuentre en sus palabras un refugio y un recuerdo eterno.