El último viaje de Sandro por Lomas de Zamora, contado en un cuento de una escritora y periodista local

Se cumplen 16 años de la partida de Sandro , un artista que marcó a generaciones en Lomas de Zamora . La vida de Roberto Sánchez inspiró a la escritora Verónica Randi a la creación de un cuento que lo incluyó en su libro “Periodismo de Arrabal”, en donde relata cómo fue el cortejo fúnebre que pasó por las calles del distrito.

“Periodismo de Arrabal” es un texto con decenas de cuentos, narraciones cotidianas y aguafuertes que tienen un denominador común: los medios y/o la calle o el arrabal. En el texto existe un escrito llamado “Sandro no quiso saber más de mí” , el cual Verónica le dedicó al galán que supo crear éxitos como “Rosa, rosa” o “Dame el fuego de tu amor”. Allí narra, entre otras cuestiones, cómo fue el cortejo fúnebre de Roberto Sánchez, desde Congreso a Almirante Brown y pasando por las calles de Lomas.

“Su vitalidad, su belleza y su talento hicieron que me dieran ganas de escribir sobre su figura. Suelo trabajar mucho con la emoción, al punto de solamente involucrarme en temas que me produzcan algún sentimiento . Sin dudas, Sandro generaba sensaciones en mi ser y lo más lindo es que era de Banfield , bien nuestro”, explicó Randi, quien actualmente se desempeña como directora de Políticas Socioculturales en el Municipio de Lomas .

La ilustración de la tapa del libro fue creada por el dibujante e historietista José Massaroli, quien replicó a la perfección la idea original que le trasmitió Verónica. Por su parte, las imágenes que se ven en el interior del libro son obra de la ilustradora Mariana Cravenna, quien también estuvo a cargo del diseño del texto.

Un día que quedó marcado para siempre en Banfield

Verónica aprovechó la ocasión para recordar cómo vivió aquel 4 de enero de 2010, cuando el “Gitano” dejó este mundo terrenal: “Me acuerdo hasta cómo estaba vestida: un vestido en tono rojizo con flores y unas sandalias. Decidí ir a despedir el féretro porque me nació una especie de compromiso con aquel gran artista y allí me topé con las ‘Nenas’ de Sandro: por ese día sentí que fui una de ellas”.

Además, rememoró una anécdota con Isabel, la florista que tiene su puesto en la calle Boedo, en donde consiguió la última rosa roja para entregarle simbólicamente a uno de los máximos exponentes de la música romántica.

Verónica Randi inmortalizó un recuerdo de Sandro en un libro de su autoría.

