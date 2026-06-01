lunes 01 de junio de 2026
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1 de junio de 2026
Infraestructura.

Renovaron el sistema de desagües en Temperley para prevenir inundaciones

El Municipio finalizó la obra hídrica sobre las calles Fernández y San Pedro, que traerá mejoras en el drenaje del agua durante fuertes lluvias.

Una obra para fortalecer la infraestructura hídrica en Temperley.

Una obra para fortalecer la infraestructura hídrica en Temperley.

Sobre las calles Fernández y San Pedro renovaron el sistema de desagües pluviales con la instalación de 240 metros de nuevas cañerías, la incorporación de un conducto con mayor capacidad de drenaje y la construcción de sumideros para mejorar la captación y evacuación del agua.

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Todas las calles intervenidas ya están abiertas al tránsito.

Todas las calles intervenidas ya están abiertas al tránsito.

Mientras que sobre Fernández, entre San Pedro y Soler, sumaron un nuevo desagüe pluvial que beneficia a las personas que viven en los alrededores de la Plaza La Algodonera. También se reconstruyeron cordones, arreglaron veredas y repavimentaron las calles donde fue necesario remover el hormigón para llevar adelante la obra.

Todas las calles intervenidas en los últimos meses fueron reacondicionadas y ya se encuentran abiertas al tránsito, restableciendo la circulación habitual en la zona.

Nuevos semáforos en la Plaza La Perla de Temperley

A pedido de los vecinos, el Municipio instaló cuatro semáforos nuevos en la Plaza La Perla de Temperley sobre los cruces de Cabred, Tarija y Carabelas.

Como es un espacio público muy concurrido y en la zona hay escuelas y centros de jubilados, la medida busca garantizar la seguridad vial y una mejor circulación en todo el entorno de la plaza.

En los próximos días van a poner señalética vertical para dejar claro que la calle Carabelas es contramano y también sumarán rampas y sendas peatonales.

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