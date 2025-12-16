Homenajearon a Miryam Gorban con una huerta en el Parque de Lomas

Miryam Gorban tiene una huerta en su honor en el Parque de Lomas.

En el Congreso de la Comunidad en el Parque de Lomas que se desarrolló este sábado, la comisión de Ambiente tuvo una apertura particular, un homenaje a Miryam “Kita” Kurganoff Gorban, una gran referente lomense que dedicó su vida a militar por la soberanía alimentaria.

Para reconocer su labor y recordarla, el Municipio de Lomas llamó con su nombre a una huerta agroecológica en el Parque de Lomas, con la presencia de la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar y familiares de Kita. Ella fue muy influyente para que en cada rincón de Lomas se hable de la importancia de una alimentación sana.

El reconocimiento a Miryam Gorbán, muy querida en Lomas de Zamora "Abrimos la comisión de ambiente en el Congreso de la Comunidad homenajeando a nuestra gran maestra Kita Gorban, con su familia y cientos de lomenses . No había otra forma de hacerlo: ella estuvo acá mismo el año pasado, discutiendo ideas con todos nosotros, pensando siempre cómo hacer para transformar la realidad para que se parezca cada vez más a lo que soñamos. Aunque ella nos dejó hace muy poquito, nos sigue enseñando todos los días. Hoy tenemos con nosotros un legado enorme que nos toca honrar militando, trabajando, pensando incansablemente cómo mejorar la realidad para todos. Como lo hizo ella, hasta sus casi 94 años", manifestó Vilar en sus redes sociales.

image Gorban murió en octubre de este año, pero dejó un sinfín de enseñanzas. Si bien nació en Santiago del Estero adoptó a Lomas de Zamora como su segunda casa.

Fue nutricionista e investigadora, referente en materia de soberanía alimentaria, economía popular y políticas públicas para la producción, comercialización y consumo de alimentos saludables. Fue la fundadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Logró cuatro Doctorados Honoris Causa. Trabajó con Ramón Carrillo y con René Favaloro y fue un gran militante de la lucha social: participó en las ollas populares durante el "Argentinazo" y militó contra las políticas del monocultivo y el agronegocio.

Compartí esta nota en redes sociales:







