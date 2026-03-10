Llega otra tarde del Encuentro Milonguero en la Plaza Grigera de Lomas

Como cada martes, la Plaza Grigera de Lomas de Zamora vuelve a ser el epicentro de un encuentro para los amantes del tango : a partir de las 19, los vecinos podrán aprovechar el momento para bailar grandes clásicos del 2x4, como así también otros géneros argentinos. La actividad es abierta y a la gorra.

El profesor de tango Martín Risoli es quien está a cargo del Encuentro Milonguero , evento que se llevará a cabo en el espacio público situado en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Sáenz, a metros del Palacio Municipal de Lomas de Zamora .

Desde las 19, la música sonará y los lomenses podrán pulir distintos pasos y coreografías al ritmo de canciones emblemáticas del 2x4. Es importante aclarar que la jornada está pensada para todo público : no existen restricciones en cuanto al género o la edad, como así tampoco es necesario contar con experiencia previa en el tango.

“Los martes se baila con el alma. La idea es juntarnos para compartir abrazos, pasos y mucha alegría, porque soy un convencido de que la música nos une”, indicó Risoli, muy comprometido con este evento que se realiza hace ya algunos años, el cual fue ganando popularidad con el paso del tiempo.

Una vez culminado el Encuentro Milonguero se pasará una gorra para que aquellos lomenses que así lo deseen puedan colaborar económicamente con el proyecto. El aporte de los vecinos es fundamental para sostener la actividad, que busca mantener encendida la llama del tango en distintos rincones del distrito.

Además del centro de Lomas, Martín realiza encuentros de este estilo en Banfield, Turdera y hasta Monte Grande. Los interesados en conocer más sobre las jornadas pueden seguir todas las novedades en el Facebook personal de Risoli.