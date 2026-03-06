Banfield: feria, talleres y música en la nueva edición del Mercado Consciente

Con la participación de 65 productores autogestivos y varias actividades recreativas, este fin de semana se realizará una nueva edición del Mercado Consciente en Banfield .

El sábado y domingo, de 10 a 19, en la Plaza Roberto Sánchez de las calles Alem y Darragueira habrá puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, plantas, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria.

También sumarán opciones gastronómicas para el desayuno, el almuerzo y la merienda en una de las plazas emblemáticas de la ciudad. Cada stand es atendido por emprendedores locales que promueven el cuidado tanto de la salud como del ambiente a través de productos orgánicos y/o agroecológicos de elaboración artesanal.

La feria cuenta además con actividades y espectáculos gratuitos . Las propuestas de este sábado comenzarán a las 15.30 con una charla sobre cómo manejar el estrés en tiempos de cambio a cargo de la Dra. Elizabeth Holiwinsky. Mientras que a las 16.30 realizarán un taller de ilustración para conmemorar el 8M de la mano de la artista Vanina Barral. Por su parte, a las 17.30 se presentará Yuyo Trío con un show de folklore.

El domingo darán una charla sobre astrología a las 15.30 y un taller de collage para las infancias a las 16.30. Y a las 17.30 habrá una muestra de danza como resistencia a cargo de Vestibular. Tanto el sábado como el domingo, de 10 a 19, ofrecerán un espacio de tarot. A su vez, todas las personas que hagan compras en el mercado recibirán un número para participar de sorteos con premios.

Una feria que ya tiene su tradición en Banfield

Declarado de Interés Municipal y Provincial por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el Mercado Consciente lleva 8 años de historia en Banfield.

De Fruta Madre es un emprendimiento que elabora productos orgánicos. "Arrancamos hace 10 años haciendo mermeladas para solventar un viaje. Desde ahí siguió la producción a la que se incorporaron los vinagres y cambiamos la mermelada por fruta untable, que es el mismo concepto de una mermelada pero se elabora con menos azúcar y todo de forma orgánica", expresó Esteban, que es uno de los fundadores del Mercado Consciente.