Banfield: feria, talleres y música en la nueva edición del Mercado Consciente

Con la participación de 65 productores autogestivos y varias actividades recreativas, este fin de semana se realizará una nueva edición del Mercado Consciente en Banfield.
Este sábado y domingo, de 10 a 19, habrá 65 puestos de emprendedores autogestivos y diferentes actividades recreativas para los vecinos.
El sábado y domingo, de 10 a 19, en la Plaza Roberto Sánchez de las calles Alem y Darragueira habrá puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, plantas, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria.
También sumarán opciones gastronómicas para el desayuno, el almuerzo y la merienda en una de las plazas emblemáticas de la ciudad. Cada stand es atendido por emprendedores locales que promueven el cuidado tanto de la salud como del ambiente a través de productos orgánicos y/o agroecológicos de elaboración artesanal.
La feria cuenta además con actividades y espectáculos gratuitos. Las propuestas de este sábado comenzarán a las 15.30 con una charla sobre cómo manejar el estrés en tiempos de cambio a cargo de la Dra. Elizabeth Holiwinsky. Mientras que a las 16.30 realizarán un taller de ilustración para conmemorar el 8M de la mano de la artista Vanina Barral. Por su parte, a las 17.30 se presentará Yuyo Trío con un show de folklore.
El domingo darán una charla sobre astrología a las 15.30 y un taller de collage para las infancias a las 16.30. Y a las 17.30 habrá una muestra de danza como resistencia a cargo de Vestibular. Tanto el sábado como el domingo, de 10 a 19, ofrecerán un espacio de tarot. A su vez, todas las personas que hagan compras en el mercado recibirán un número para participar de sorteos con premios.
Declarado de Interés Municipal y Provincial por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el Mercado Consciente lleva 8 años de historia en Banfield.
De Fruta Madre es un emprendimiento que elabora productos orgánicos. "Arrancamos hace 10 años haciendo mermeladas para solventar un viaje. Desde ahí siguió la producción a la que se incorporaron los vinagres y cambiamos la mermelada por fruta untable, que es el mismo concepto de una mermelada pero se elabora con menos azúcar y todo de forma orgánica", expresó Esteban, que es uno de los fundadores del Mercado Consciente.