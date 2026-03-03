Hace 119 años nacía el icónico Colegio Lourdes de Banfield.

Un día como hoy, pero de 1907, se empezó a escribir la rica historia del Instituto Nuestra Señora de Lourdes en Banfield, la institución educativa, que cuenta con una histórica capilla perteneciente a la Congregación de Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas.

La historia de esta querida institución inició con la donación de unos terrenos (exactamente media manzana) a la Congragación de Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, que tenían una gran presencia en el Hospital Militar Central de Capital con la participación de la Reverenda Madre Serafina Garzón del Santísimo Sacramento.

Se puso la piedra fundamental en 1899 con la finalidad de crear un colegio, pero empezó siendo un convento. Ahí comenzó la construcción de la capilla y algunas aulas que actualmente se encuentran de pie y que están en el frente del colegio, sobre la calle Viamonte.

Al principio, solo funcionaba el nivel primario y, con el correr del tiempo, se conformó el secundario e incluso también hubo terciario, pero luego la escuela quedó solamente con el nivel inicial, primario y secundario.

El Lourdes en su filosofía pedagógica promueve los valores de San Francisco y la Madre María del Tránsito Cabanillas. Antiguamente, la capilla solamente contaba con una gruta con la imagen de la Virgen de Lourdes como patrona y madre, antes de que se levante el resto de la construcción.

Actualmente, el establecimiento educativo (situado en Viamonte 1624) cuenta con un ateneo, un gimnasio, la capilla interna, los patios y las aulas propiamente dichas.

