Incendio.

Susto de madrugada en Lomas de Zamora: un auto se prendió fuego en plena calle

Ocurrió en el barrio Villa Albertina. El vehículo quedó envuelto en llamas. Rápido accionar de los Bomberos Voluntarios de Lomas.

El auto apareció incendiado a la madrugada en Villa Albertina, Lomas de Zamora.

Un auto se prendió fuego en plena madrugada a metros del ex Camino Negro, en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora. Los Bomberos Voluntarios de Lomas intervinieron de urgencia.

El martes comenzó con un fuerte susto para los vecinos de la calle París al 1500, a metros de la parada del colectivo 542 que está sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón. Eran poco más de las 5 de la mañana cuando los vecinos notaron que un vehículo se estaba incendiando.

Según se podía ver, el fuego salía desde adentro del auto. Todo el interior estaba afectado por las llamas. Salía una importante cantidad de humo que molestaba a la gente del barrio.

Rápida intervención de los Bomberos de Lomas de Zamora

La situación era alarmante, ya que en esas condiciones, el auto podía explotar en cualquier momento. Ante esa situación, llamaron a los Bomberos de Lomas, que se acercaron con una dotación al lugar.

Los bomberos pudieron controlar el incendio sin mayores inconvenientes. Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el conductor no resultó herido. Las causas del siniestro se desconocen: se cree que el auto se habría prendido fuego mientras circulaba. Algo muy distinto a lo que suele pasar, ya que en estos casos, por lo general, se trata de vehículos abandonados.

Algunos vecinos registraron el momento con sus teléfonos celulares y lo compartieron en las redes sociales. Aseguraron que este tipo de siniestros no es frecuente en la zona. Afortunadamente, todo quedó simplemente en un susto.

