Terrible incendio en Lomas de Zamora: tres casas destruidas

Un feroz incendio destruyó tres viviendas en el Barrio Obrero de Lomas de Zamora . Hubo importantes pérdidas, pero afortunadamente no se registraron heridos.

La semana terminó de la peor manera para un grupo de vecinos lomenses. Este domingo por la mañana se desató un terrible incendio en el cruce de las calles Córdoba y Unión Real , a metros de las vías del ramal Temperley-Haedo de la Línea Roca .

Poco después de las 9 de la mañana, comenzó el fuego en una de las viviendas y se extendió rápidamente hacia propiedades linderas, según informaron fuentes oficiales a La Unión . Los daños fueron severos.

De inmediato se acercaron al lugar tres dotaciones de los Bomberos de Lomas , con ocho efectivos a cargo del Oficial Ayudante David Kolln. También intervino personal de Defensa Civil como apoyo.

Afortunadamente, no se registraron heridos en el lugar, aunque la escena que quedó fue devastadora. En las casas había muchos objetos en desuso que facilitaron la propagación del fuego. Para peor, es una zona donde las viviendas son muy cercanas una de las otras y las calles son angostas, lo cual dificultó el ingreso de las dotaciones.

Los Bomberos de Lomas trabajaron durante casi dos horas hasta poder extinguir las llamas. Luego procedieron a remover escombros. Defensa Civil se quedó verificando el estado de las estructuras.

