miércoles 25 de febrero de 2026
25 de febrero de 2026
Humo negro.

Se incendió una fábrica textil en Valentín Alsina: "Era como un horno cerrado"

Al menos 18 dotaciones de bomberos trabajaron anoche para extinguir el fuego en la fábrica que estaba cerrada al momento del incendio.

Fuerte operativo de los Bomberos para apagar el incendio en Lanús.

Fue en la esquina de las calles Rucci y Liniers donde, por causas que se investigan, se inició el fuego y, de inmediato asistieron al lugar bomberos de Lanús oeste, Lanús, Sarandí, Villa Domínico, Dock Sud y Avellaneda, entre otros. La fábrica textil estaba cerrada en el momento en que se desató el incendio, que tuvo una extensión de 30 por 40 metros.

Los Bomberos de Lomas de Zamora, Defensa Civil y Tránsito Lomas trabajando en el lugar.
Esta tarde.

Susto en el centro de Lomas por un incendio en un departamento
Defensa Civil en el lugar del incendio.
Devastador.

Incendio en Temperley: una casa se prendió fuego y quedó en ruinas

El operativo de los Bomberos en el incendio de Lanús

El jefe de Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, Adrián Arias, señaló: “Se activó el protocolo que tenemos Bomberos de Lanús Oeste para industria. No había nadie. Tuvimos que romper portones para entrar. El lugar accede por dos calles y se logró ingresar rápidamente”.

Sin embargo por la gran cantidad de telas, productos y estanterías se complicó la extinción total del fuego. "Tuvimos cuatro bomberos con baja de presión, es mucha la temperatura. Es como horno cerrado, pero eso ayudó porque, al estar cerrado entre paredes y loza, se logró contener y no se propagó”, dijo Arias al hablar de la magnitud del incendio y la acumulación de telas generaron un calor extremo.

