Se incendió una fábrica textil en Valentín Alsina: "Era como un horno cerrado"

Fue una larga noche para los Bomberos de Lanús y alrededores. Un incendio se inició en una fábrica textil de Valentín Alsina, donde al menos 18 dotaciones de bomberos trabajaron para extinguir el fuego. Sorprendió la gran cantidad de humo que había en el lugar.
Fue en la esquina de las calles Rucci y Liniers donde, por causas que se investigan, se inició el fuego y, de inmediato asistieron al lugar bomberos de Lanús oeste, Lanús, Sarandí, Villa Domínico, Dock Sud y Avellaneda, entre otros. La fábrica textil estaba cerrada en el momento en que se desató el incendio, que tuvo una extensión de 30 por 40 metros.
El operativo de los Bomberos en el incendio de Lanús
El jefe de Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, Adrián Arias, señaló: “Se activó el protocolo que tenemos Bomberos de Lanús Oeste para industria. No había nadie. Tuvimos que romper portones para entrar. El lugar accede por dos calles y se logró ingresar rápidamente”.
Sin embargo por la gran cantidad de telas, productos y estanterías se complicó la extinción total del fuego. "Tuvimos cuatro bomberos con baja de presión, es mucha la temperatura. Es como horno cerrado, pero eso ayudó porque, al estar cerrado entre paredes y loza, se logró contener y no se propagó”, dijo Arias al hablar de la magnitud del incendio y la acumulación de telas generaron un calor extremo.
